Ivete Sangalo e Vanessa da Mata juntas em “Tudo Bateu”

Já está disponível em todas as plataformas de música “Tudo Bateu”, música de Ivete Sangalo com Vanessa da Mata.

Ouça aqui.

Ivete explica que desde o início da composição já pensou na amiga: “Quando eu fiz essa música, tinha uma influência dela de composição, de melodias, umas intenções e eu pensei ‘isso me lembra, Vanessa’. A gente já queria cantar junto há muito tempo. Eu acho que o nosso encontro nesse momento reforça ainda a necessidade dele”.

“Toda vez que eu encontro Vanessa eu me sinto alimentada por uma energia maravilhosa, mas também me sinto alimentada por ela. Vanessa é assim, é de todo lugar, é de qualquer hora. Eu adoro ela”, completa a cantora baiana.

Assista o clipe aqui.

“Essa música tem uma melodia eficaz, aquela melodia que entra na cabeça. E tem muito a ver com ela, popular, bonito! O que eu e Ivete temos em comum, é a simplicidade de quem foi criada no interior, uma espontaneidade de quem brinca muito, de quem respeita muito o outro”, explica Vanessa da Mata.

“Tudo Bateu” (Ivete Sangalo/ Radamés Venâncio) é fruto do segundo episódio de “Onda Boa”, lançado ontem e que mostra o encontro.

Amigas pessoais, Ivete e Vanessa conversaram sobre infância, São João, amizade, abelhas e ainda compuseram juntas uma outra música. Vanessa ainda falou sobre sua relação com a natureza e sobre sua fé.

O episódio ainda contou com a participação do cantor e compositor Mestrinho, que junto com Ivete cantou “Saudade Chama por Você” (Ivete Sangalo/Mestrinho), que será lançada em breve.

ONDA BOA COM IVETE é uma série documental estrelada por Ivete Sangalo. Com 5 episódios e exibição semanal, a produção ainda vai contar com a participação de Carlinhos Brown (03/02), Agnes Nunes (10/02) e Iza (17/02).

Além de “Mexe a Cabeça” (feat. Carlinhos Brown) e “Onda Poderosa” (feat. Gloria Grove), faixas já lançadas, Ivete também lançará novas músicas gravadas com cada convidado especial.