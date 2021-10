“Batalhamos muito para chegarmos onde estamos hoje” declara Israel e Rodolffo após gravar DVD em Brasília

Uma das maiores duplas do sertanejo atual, Israel e Rodolffo, escolheram a capital federal para gravação do DVD “Israel e Rodolffo Ao Vivo em Brasília”.

Antes mesmo do estouro mundial do hit “Batom de Cereja” a dupla já tinha conquistado o nosso quadradinho com sua música e diversos shows no DF.

O registro do audiovisual aconteceu no dia 03 de outubro, na Casa Maaya, complexo de entretenimento às margens do Lago Paranoá. E para abrilhantar ainda mais o projeto, Israel e Rodolffo contaram com participações especiais – e inéditas – de estrelas como Juliette, Kevinho, Maiara e Maraisa e o duo pop LT.

A campeã do BBB21, Juliette, participou da gravação do DVD da dupla. Foto: Flaney Gonzallez

Em entrevista exclusiva à coluna, a dupla contou sobre os preparativos para o DVD. Confira:

Bruninho Afonso: Brasília nos últimos anos têm servido de cenário para gravações de diversos DVD’s, como é a relação de vocês com a cidade?

Israel e Rodolffo: Nós somos de Goiás e nossa relação com Brasília sempre foi muito próxima. Todas as vezes em que estivemos na cidade, a recepção sempre foi calorosa e os shows inesquecíveis. Foi uma alegria muito grande ter a Casa Maaya, na capital nacional, como cenário deste audiovisual, que marca um novo capítulo na história de Israel & Rodolffo.

Bruninho Afonso: Como foi o processo de seleção do repertório e convidados?

Israel e Rodolffo: Foi longo e cansativo risos. Ficamos mais de 90 dias focados, dentro do estpudio, ouvindo mais de 5000 músicas que recebemos. Dessas, escolhemos 50 para gravarmos guia. E foi então que chegamos às 19 canções inéditas que forma o repertório de “Israel e Rodolffo Ao Vivo em Brasília

Bruninho Afonso: Israel e Rodolffo são hoje a maior dupla do sertanejo?

Israel e Rodolffo: Deus te ouça! Batalhamos muito para chegarmos aonde estamos hoje e sermos reconhecidos como grandes artistas. Ver todo nosso trabalho sendo destaque no Brasil e fora dele, não tem preço. Só podemos agradecer por tudo isso que estamos vivendo.