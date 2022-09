Influenciadora Marília Celini dá dicas de como crescer na internet

Dona de um humor ímpar e de uma personalidade forte, a ariana fala sobre moda, maternidade, vida saudável e empoderamento. Com qual assunto você mais se identifica?

Marília Celini explora todas essas questões de uma forma leve, sem radicalismo. Segundo a influenciadora, esse é o segredo para crescer nas redes.

Quem vê a jovem trabalhando com as redes sociais hoje, não faz ideia de tudo que ela passou para de fato se encontrar na web. Aos 17 anos, a influencer ingressou na faculdade de Direito e ao completar 18 anos de idade, aventurou-se em abrir sua própria loja. Em quatro anos, seus negócios evoluíram e expandiram, o que a impulsionou a abrir mais 4 lojas, totalizando cinco lojas e uma fábrica própria, a qual era responsável por abastecer as principais marcas do mercado da moda. A pouca experiência à época e aliada ao crescimento desordenado resultou no fechamento de todos negócios. Depois disso, a jovem resolveu se reinventar e se dedicar à sua carreira jurídica, mas não tardou a notar que sua vocação, definitivamente, não era a área do direito.

Mais uma vez, a moda falou mais alto na vida jovem, porém em um formato totalmente diferente do que já tinha tentado antes. Foi quando Marília Celini abriu seu perfil nas redes sociais e passou a compartilhar todo seu estilo de vida com seus seguidores, não só a moda. “Sempre quis poder trabalhar com a internet, conhecer, conectar pessoas, marcas e lugares. Acho tudo incrível.” revela a influencer.

Com mais de 550 mil seguidores, Marília Celini compartilha toda sua rotina , inspira aqueles que a seguem e faz um grande sucesso. A jovem tem um crescimento constante nas redes devido ao seu conteúdo de altíssima qualidade.