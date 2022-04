Influenciadora Jade Azevedo é convidada VIP em diversas festas e shows

A jovem influenciadora Jade Azevedo tem crescido loucamente na internet. Com quase 3 milhões de seguidores no Instagram e outros milhões no TikTok, a deusa tem sido convidada de destaque nas principais festas e shows de famosos por todo nordeste.

Jade, que está estudando Nutrição, passa boa parte do seu tempo fazendo produções de vídeos e fotos para as redes sociais. Com isso conquistou uma gama de fãs que cresce a cada dia, dentro e fora da Paraíba, sua terra natal.

“Antes eu era apenas uma estudante de nutrição que sonhava em um dia abrir uma clínica, hoje em dia sou responsável por 2.7 milhões de pessoas que tento passar meus valores e meus ensinamentos todos os dias!”, diz a beldade.

A musa se inspirou em outros influenciadores nordestinos, como Carlinhos Maia, Camila Loures e Virgínia Fonseca para criar seus conteúdos. Hoje passa a maior parte do tempo viajando e conhecendo novos lugares, dividindo com seu fãs, cada momento especial que tem.

Ela deixa bem claro que nem tudo na vida de uma influenciadora digital é fácil e mil maravilhas. A rotina de gravações é cansativa e é preciso sempre estar focada para dar sua melhor versão para os seguidores. “É o que eu sempre falo no meus stories, tenha seus sonhos e corram atrás deles que no final, você consegue, tendo força e coragem!”, diz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jade divide seu tempo entre sair com amigos, malhação e gravação de conteúdo para as redes sociais. Seja cantando, dançando ou mostrando todos os detalhes de suas viagens, a beldade sempre consegue tirar um sorriso e elogio de seus seguidores.

O apelido na internet, ‘A Vizinha’, surgiu pelo fato dela ser realmente vizinha de um dos maiores influenciadores de João Pessoa, Alê Oliveira. Depois que Jade tirou uma foto com ele e foi convidada para fazer uma dancinha da moda, a galera carimbou o selo de aprovação na menina e nascia mais uma nova influenciadora nordestina de sucesso.

Em apenas quatro meses, a musa conquistou dois milhões de seguidores e continuou subindo. Hoje, andar com suas próprias pernas e não é mais apenas a ‘vizinha’ de alguém famoso, ela também se tornou famosa.