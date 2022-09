Influenciadora Thays Sintra dá dicas de moda com peça de roupa que virou meme

O meme “bota um cropped e reage” fez a peça virar um grande hit da moda atual

O meme “bota um cropped e reage”, apareceu pela primeira vez num tuíte no final do ano de 2021. A frase de impacto valoriza uma peça de roupa e provoca, com fervor, a autoestima, além de valorizar a positividade na vida das pessoas. Atualmente, a expressão tem sido empregada frente a problemas que podem ser resolvidos com atitudes simples e soluções práticas.

Papo vai, papo vem, o fato é que a peça começou a ficar em evidência nos guarda-roupas de muita gente. Mas a pergunta que surge é: como usá-lo? Uma peça de roupa tão simples, nas mãs poderosas de influencers como Thays Sintra só vai te trazer boas combinações de looks, além de causar impacto nas passarelas do dia a dia. Thays já começa querendo viralizar, tanto quanto o meme: “levanta a mão aí quem já falou bota um cropped e reage! Vale pra tudo! Levou um fora? Tá com preguiça de ir pra academia? Desanimada com a carreira? Seja qual for seu problema, a solução está no cropped!”, exalta com otimismo a influenciadora.

Thays nos lembra que o cropped, “é uma peça de roupa que teve origem em 1930, como traje de banho, mas que foi ganhando espaço!”. A influenciadora digital é referência em moda e explica o porquê que tudo isso, tanto a frase, quanto a peça, tem tanto poder e faz tanto sentido. “O nosso comportamento influencia a moda”, conta Thays –, “o que você veste é uma extensão do que está sentindo”, complementa.

Seguindo esse pensamento, Thays Sintra ainda revela que “usar a peça tem sido libertador. É sobre aceitação sobre o corpo feminino. Reagir e colocar um cropped é mostrar pra sociedade, e principalmente para si, o poder que você tem, seu amor próprio, sem padrões, pois o cropped vem como uma moda democrática e com um significado: você é linda como você é, pode e usa o que quiser!”, afirma poderosa.

Acompanhe com a gente algumas combinações perfeitas que nossa influenciadora digital, referência em moda, indica pra gente:

Cropped + calça de alfaiataria: a escolha do material da calça é fundamental, essa combinação trás um ar elegante moderno;

Cropped + Calça Jeans: sabe o básico que funciona? É essa combinação é esportiva e moderna. passeando de visuais streetwear aos mais fashionistas;

Cropped + Saia: essa combinação promete uma ‘vibe sereia’, com os acessórios certos esse look promete impactar

Cropped + Short Jeans: o básico pra ir na padaria, balada ou passeio de domingo, muito versátil.

“O cropped tem super poderes mesmo. É uma peça muito dinâmica no guarda-roupa. Ele se movimenta na moda por vários estilos e, pode ser usado com bermuda, calça, saia de cintura alta fica mais elegante e cintura baixa mais ousado. E um super truque para dar um up na peça é colocar umas sobreposições, podendo ser um cardigan, quimono ou blazer”, conclui thays Sintra.