Influencer Atallide dá dicas para cuidar bem das tranças

Atualmente, as tranças se popularizaram, principalmente para aqueles que passam pela transição capilar

As tranças carregam, em sua história, muita luta, resistência e sentimento de pertencimento que as tornam muito mais que apenas um penteado. Com elas, é possível transmitir valores e enaltecer a beleza da cultura afro. Atualmente, as tranças se popularizaram, principalmente para aqueles que passam pela transição capilar (processo de eliminar a química e assumir os fios crespos ou cacheados). Porém, elas precisam de alguns cuidados especiais, e o influenciador Atallide dá algumas dicas.

Atenção ao lavar os cabelos

As tranças devem ser lavadas, ao menos, uma vez na semana. Se você é daquelas que vai para debaixo d’água de três em três dias, tudo bem também! Mas é importante que essa lavagem seja feita nesse período de tempo, devido à sujeira e ao acúmulo de suor e oleosidade no couro cabeludo. Em contrapartida, lavar com muita frequência acaba por gerar frizz e desgastar rapidamente o penteado. Para uma limpeza eficaz, prefira shampoos detox que limpam profundamente a raiz, mas sem ressecar.

Mantenha a raiz sempre nutrida e hidratada

Manter a hidratação e a nutrição da raiz em dia é muito importante para que as madeixas fiquem sempre resistentes, com boa maleabilidade e textura saudável. Como estamos falando do couro cabeludo, prefira produtos leves, fluidos e que sejam à base de água. Você também pode aproveitar e borrifar um pouco do spray condicionante nas tranças, mas sem exageros!

Faça manutenções regulares

Assim como qualquer penteado e tipo de cabelo, fazer manutenções regulares ajudam a manter as madeixas bonitas e a saúde capilar em dia. As tranças vão ficando frouxas e algumas partes acabam se soltando – é importante arrumá-las para um resultado satisfatório. Geralmente, a manutenção é realizada mensalmente entre as onduladas, já que o aparecimento de frizz é mais recorrente, e a cada dois ou três meses para quem possui curvatura do tipo 3 ou 4.

Não fique com as tranças por muito tempo

Por fim, mas não menos importante: não deixe as tranças por longos períodos. É importante que a raiz capilar descanse e o cabelo se restabeleça. Por mais preguiça que você tenha, ou até mesmo dó de desfazer o penteado, lembre-se que essa prática ajuda os fios a se revitalizarem e ficarem mais fortes e saudáveis – prontos para seguirem por mais uma nova temporada!

#influenceratallide