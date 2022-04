“Histórias- o Show do Século” desembarca em Goiânia em Maio

‘Histórias – o Show do Século’ traz grandes nomes da música sertaneja e conta com últimas unidades de ingressos disponíveis

Com os principais nomes da música sertaneja, o Estádio Serra Dourada vai sediar no dia 7 de maio, a partir das 19h, o ‘Histórias – O Show do Século’. Com a apresentação da Brahma e patrocínio Chivas, Fujioka e Samsung, a festa traz a promessa de oferecer os melhores momentos na vida do goianiense, com a produção da agência Box Dream.

Reconhecido como um dos melhores encontros da música brasileira, o show é responsável por trazer de volta as lembranças inesquecíveis e criar novas memórias para o futuro. O palco será tomado por Leonardo, Bruno & Marrone, Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e Jorge & Mateus

Com as áreas das mesas e arena open bar esgotadas, ainda restam ingressos disponíveis para o quarto lote da área frontstage e segundo lote para cadeiras, os valores vão de R$140 a R$750 reais mais taxas e podem ser adquiridos pelo site www.ticketou.com e as informações por meio do instagram oficial do evento @historias.

Serviço

Histórias – o Show do Século

Quando: 7 de maio

Onde: Estádio Serra Dourada – Goiânia

Ingressos: www.ticketou.com

Instagram: @historias