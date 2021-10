Gusttavo Lima divulga o segundo volume do “Buteco in Boston”

Com quatro faixas, álbum Buteco in Boston, de Gusttavo Lima, se encontra disponível em todos aplicativos de música

De volta aos palcos do Brasil com uma estreia surpreendente em Goiânia (GO), onde reuniu um público superior 15 mil pessoas durante o evento “O Embaixador In” realizado dia 23, Gusttavo Lima lança nesta quinta-feira (28) em todas as plataformas digitais o EP “Buteco in Boston – Volume 2”. Com quatro músicas, o álbum traz a regravação do hit “Inventor dos Amores” – um dos primeiros e maiores sucessos do cantor ao longo da carreira, as românticas “Lado Emocional” e “Pendência” e a dançante “Quebrando Protocolo” que conta com a participação de Dendelzinho – artista do escritório Balada Music que acompanha o Embaixador na estrada há mais de oito anos.

Dando sequência a divulgação do projeto, que tem lançamento pela Sony Music e Balada Music, Gusttavo Lima colocará no YouTube o videoclipe de “Quebrando o Protocolo” (faixa foco deste EP) na sexta-feira (29), às 11h. Os demais vídeos serão disponibilizados semanalmente no canal oficial do cantor que há poucos dias ultrapassou a marca de 18 milhões de inscritos na plataforma e mais de 9 bilhões de views em seus vídeos. Esses resultados garantem a ele o 1º lugar do ranking artístico do YouTube.

“Avisa que tem novidade chegando! Estamos colocando no ar mais quatro canções desse projeto incrível registrado nos Estados Unidos e ainda temos mais uma sequência de músicas desse DVD que serão apresentadas nas próximas semanas. Fiquem ligados, continuem acompanhando, curtindo e compartilhando! Conto com vocês, bbs”, comenta o Embaixador.

Vale destacar que o DVD “Buteco in Boston” foi gravado no campo do Aeroporto de Fitchburg, em Massachusetts, na maior estrutura já montada nos EUA para um brasileiro. Por lá, Gusttavo Lima bateu recorde de público de um cantor sertanejo nos País.

Gusttavo Lima “Buteco in Boston – Volume 2”

1. Quebrando Protocolo – Denner Ferrari / Marco Esteves / Thales Lessa / Marco Carvalho

2. Lado Emocional – Felipe Kef/ Nudoze / Philipe Pancadinha / Victor Hugo

3. Inventor dos Amores – Gusttavo Lima

4. Pendência – Amanda Borges / Zé André / Kauê Segundeiro / Murilo Costa / Mateus Candotti

