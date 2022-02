Um dos shows mais aguardados pelos brasilienses já tem data marcada. O Buteco do Gusttavo Lima chega ao quadradinho no dia 21 de maio e foi anunciado pelo próprio cantor em suas redes sociais. O local ainda será anunciado em breve, os ingressos estarão disponíveis para vendo à partir de 8 de março.

Quem aí está ansioso pelo espetáculo do Embaixador?