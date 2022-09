Gue Oliveira, da trend “Transformação às cegas”, viraliza nas redes

A nova trend é a nova sensação no mercado da beleza; criadora Gue Oliveira já alcançou mais de 20 milhões de pessoas

O hype do momento são as famosas trends, e quem pensa que trend são apenas dancinhas está completamente enganado. A hair stylist Gue Oliveira viralizou nas redes sociais nos últimos tempos com a sua trend “Transformação às cegas”.

Tudo começou no TikTok, mas em seguida, a trend já ganhou o coração do Instagram também. Os vídeos de Gue já bateram mais de 20 milhões de visualizações nas redes sociais.

E você? Toparia fazer uma transformação totalmente às cegas? A trend virou uma tendência super diferenciada, antes as clientes precisavam detalhar para o profissional o que queriam mudar nas madeixas, agora com a trend da Gue, é possível mudar às cegas e deixar tudo na mão dos hair stylists.

Saiba como funciona a transformação às cegas

Ao chegar ao salão, a pessoa recebe um óculos escuro acompanhado de algum tecido que tampe completamente os olhos; depois, a responsável pela obra de arte levanta plaquinhas com opções de corte ou tintura e a corajosa, que está sem enxergar, aponta para o lado que o coração mandar. Ou seja, você pode sair com um chanel loiro ou com as madeixas repicadas e com tons acobreados. As combinações são inúmeras. Os vídeos das transformações ousadas viralizaram no Tiktok e no Instagram e alguns somam quase 20 milhões de visualizações.