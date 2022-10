Grupo Menos É Mais grava DVD “Confia” em Brasília

Ingressos para gravação do audiovisual já estão à venda

Com seis anos de carreira, o Menos é Mais mostra sua força sem igual em território nacional e internacional. No spotify, os pagodeiros possuem mais de 4,5 milhões de ouvintes mensais, enquanto no YouTube ostentam cerca de 1,5 bilhão de views gerais. Com turnês esgotadas na Europa e nos Estados Unidos, Duzão, Goes, Jorge, Paulinho e Ramon se preparam para gravar o novo DVD do grupo. Intitulado “Confia”, o projeto será filmado em Brasília no dia 2 de novembro, e os ingressos já estão à venda.

Realizando um sonho do início de suas carreiras, os meninos de Brasília vêm compartilhando vídeos em suas redes sociais e YouTube para divulgar seu novo projeto. Levando o samba a lugares inimagináveis e o misturando a outros ritmos que contagiam o Brasil, o quinteto se prepara para registrar mais um trabalho impecável.

“Quando decidimos gravar esse projeto, a gente sabia que ele seria especial porque as coisas foram se encaixando e fazendo sentido”, confidencia Jorge. “Foi tudo muito bem pensado, sonhado até, e agora que vamos realizar o nosso sonho, queremos inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo”, conta.

“Esse DVD representa muita coisa pra nós cinco, para a toda a nossa equipe e para os nossos fãs”, diz Goes. “Estamos dando o nosso tudo pra esse projeto, que vai ter a cara do Menos é Mais, e pra isso, precisa acontecer onde tudo começou a acontecer para a gente”, conclui.

O grupo fez questão de gravar o projeto na cidade onde tudo começou, em Brasília, no Ginásio Nilson Nelson. Com uma estrutura jamais vista antes, o DVD conta com sete participações de peso que serão reveladas em breve pelos amigos. O novo projeto do Menos é Mais promete ser um marco significativo na carreira do grupo, que vem alcançando sucesso no mundo todo desde suas icônicas lives, que ficaram famosas em 2020.

Além das músicas inéditas, os meninos de Brasília acrescentam à setlist o EP de “Spoiler” do DVD, já disponibilizado nas plataformas de áudio e vídeo. As canções “Põe Na Balança”, “Ah Tá” e “Foi Bom Mais Foi Ontem”, feat com o maior fenômeno do piseiro, João Gomes, se juntam ao clássico bloco “Melhor Eu Ir”, do Churrasquinho Menos é Mais – que hoje é o vídeo de pagode mais visto do mundo com mais de 700 milhões de views no Youtube – para compor o repertório do show, que promete ser inédito.

Resgatando a autenticidade e contando a história de cada um dos integrantes do Menos é Mais, “Confia” será um divisor de águas na carreira astronômica dos amigos de Brasília.