Grupo de pagode brasiliense lança primeiro DVD 

A banda “Quem Dera” foi criada há dois anos e faz sucesso cantando covers de grandes artistas

O grupo de pagode brasiliense “Quem Dera” começou a lançar o primeiro bloco do DVD gravado com covers de grandes nomes da música. A banda é composta por quatro integrantes que sonham em consolidar a carreira na capital federal. Devido à pandemia, o projeto do grupo formado há um ano precisou estagnar por conta dos shows que não podiam ser realizados.

Para um dos vocalistas da banda, Jefferson William, conhecido como Jeffin, a grande expectativa é poder voltar fazer o que gosta, principalmente no cenário em que se encontra Brasília, para que futuramente se tornem conhecidos. “Com a evolução e reconhecimento da banda, nós vamos poder criar e também lançar novos projetos, principalmente com músicas autorais que é o nosso próximo passo da carreira”, destaca.

O novo DVD contém 21 faixas e músicas acústicas de cantores renomados como Exaltasamba, Belo, Sorriso Maroto, Thiaguinho e Dilsinho.

Em Brasília, o grupo já teve a oportunidade de se apresentar em casas de shows como Brazólia, Complexo Fora do Eixo, Basic, Buteco da Boa, e a expectativa é que com o lançamento do audiovisual mais oportunidades sejam oferecidas para a banda.

Para quem tiver interesse em conferir o trabalho do grupo “Quem Dera” basta acessar as plataformas digitais e as redes sociais oficiais da banda @quemderaoficial.