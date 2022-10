Gêmeas Thalia e Thaleia fazem sucesso no TikTok

Fenômenos da internet, as cantoras nasceram nos Estados Unidos, mas têm pais brasileiros e vieram morar no Brasil com seis anos

Nascidas nos Estados Unidos, Thalia e Thaleia (21 anos) além de cantoras e compositoras, são apaixonadas no mundo dos tiktokers. Os seguidores de ambas se identificaram tanto com as cantoras durante a pandemia que elas começaram a viralizar com seus conteúdos.

Atualmente, elas possuem mais de 300 mil seguidores no Tik Tok e mais de 2,4 milhões de curtidas em seus vídeos de danças, dublagens engraçadas e publicações do dia a dia.

Nascidas na cidade de Martinez, na Califórnia (Estados Unidos), as irmãs vieram para o Brasil aos 6 anos de idade. Filhas de um uberabense e de uma rio-verdense, a mudança para Goiás não significou uma ruptura com o modo de vida delas no país da música country. As gêmeas, que formam uma dupla sertaneja, cresceram ouvindo o estilo em casa, no país de June Carter. A paixão despertou aos 9 anos. Aos 13, começaram a cantar.

Sobre o processo de criação de uma música, Thaleia e Thalia relatam que associaram o estilo romântico do pai, no modo carinhoso com o qual trata a mãe, e as experiências amorosas frustradas de amigas na escola.