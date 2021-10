“Os fãs vão ver uma Geisy melhor, com cirurgia íntima” declara Geisy Arruda ao estrear no OnlyFans

Ousada e polêmica em seus projetos, Geisy Arruda promete ousar ainda mais em seu perfil no OnlyFans. Confira a entrevista exclusiva para a coluna

A plataforma de conteúdo adulto OnlyFans acaba de ganhar uma famosa brasileira, Geisy Arruda fez sua estreia na última terça, 19, e promete conteúdos exclusivos aos seus fãs.

Geisy que já pousou diversas vezes para revistas masculinas diz que “os fãs vão ver uma Geisy melhor, com cirurgia íntima que fiz recentemente” e que não pretende concorrer na plataforma com famosas como Anitta e MC Mirella. “Meu objetivo é ganhar dinheiro” declara.

Confira a entrevista exclusiva com Geisy Arruda.

Bruninho Afonso: Como surgiu a ideia de entrar no OnlyFans?

Geisy Arruda: O OnlyFans é um mercado que vem já vêm conquistando o mundo a algum tempo e venho acompanhando o desenvolvimento da plataforma a alguns meses e acho que é algo viável, é site seguro, americano, se ganha em dólar que está alto, e é uma forma de ganhar dinheiro, proporcionando conteúdo exclusivo.

Bruninho Afonso: Veremos uma Geisy Arruda diferente das capas de revista na qual vc posou nua?

Geisy Arruda: Sim, porque eu posei nua em 2010 e 2016, já fazem pra lá de mais de cinco anos, então diferente com certeza eu estou, mais madura, mais velha e enfim, eu fiz uma cirurgia íntima que é uma grande diferença. Veremos uma Geisy Arruda melhor.

Geisy Arruda. Foto: Divulgação

Geisy Arruda. Foto: Divulgação

Bruninho Afonso: Qual seu objetivo em entrar na rede?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Geisy Arruda: Ganhar dinheiro. Acho que todo mundo que entra no OnlyFans quer ganhar dinheiro.

Bruninho Afonso: Geisy Arruda é sucesso em todos seus projetos, pretende ultrapassar famosas brasileiras como MC Mirella e Anitta no ranking do OnlyFans?

Geisy Arruda: Na verdade eu não entrei no OnlyFans para competir com ninguém, entrei para mostrar meu trabalho e ganhar minha grana, em momento nenhum ultrapassar ninguém, só quero cuidar da minha vida e cuidar da minha carreira que já me ocupa bastante tempo.

Geisy Arruda. Foto: Divulgação

Geisy Arruda. Foto: Divulgação

Geisy Arruda. Foto: Divulgação

Bruninho Afonso: Como serão seus ensaios?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Geisy Arruda: Serão temáticos, diferentes, locações, cabelo, maquiagem…pretendo convidar algumas meninas para fotografar comigo, todo dia conteúdo novo e exclusivo, em lugares, posições, e “Geisys” diferentes. Dei um spoiler com a Geyse mascarada, colegial, empregada doméstica…trabalhar muito com fetiches, com fantasias eróticas, com todo o conhecimento que eu tenho, já que eu sou autora de contos eróticos, tenho 3 livros lançados no mercado, tenho o poder de fala.

Bruninho Afonso: Pretende posar com homens ou mulheres?

Geisy Arruda: Com mulheres sim.

Bruninho Afonso: Além do OnlyFans, quais seus novos projetos?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Geisy Arruda: O OnlyFans já é um projeto enorme, ao qual eu dediquei três meses para lançar, então no momento ele é meu grande principal e grande projeto, estou 100% dedicada a ele.

Geisy Arruda. Foto: Divulgação

Geisy Arruda. Foto: Divulgação

Geisy Arruda. Foto: Divulgação