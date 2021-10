Gabi Martins lança mais uma faixa de “Chama no Piseiro”, no Dia do Compositor

Na próxima quinta, 7 de outubro, Gabi Martins apresenta a primeira participação do EP “Chama no Piseiro: João Gomes. O título do novo trabalho já define por si só o quanto a mineira quer enaltecer o ritmo que tem invadido o país de Norte a Sul. O feat em questão marca a estreia do pernambucano no gênero sertanejo. A sugestiva “Joga o Laço” traz composição da cantora com o namorado Tierry e retrata a paixão e encantamento das mulheres por um vaqueiro. O encontro das vozes ganha vez em todas as plataformas a partir das (horas)….. numa data especial, o Dia do Compositor.



“Escolhi um dia marcante para este lançamento para demonstrar toda a diversidade de criatividades dos compositores brasileiros. Sou compositora também, divido a letra da música com o Tierry, dono dos maiores sucessos nas vozes de grandes nomes do Brasil. E ainda amo esta democracia musical. O sertanejo tem isso de juntar os ritmos e mostrar o quanto o nosso país é rico também musicalmente. Cantar com o João, o rei do Piseiro, é uma honra”, afirma Gabi Martins.

A versão feminina dessa melodia é a aposta de Gabi para o EP e ela revela: “Pensei nos artistas da atualidade que pudessem dividir cena comigo, em um trabalho tão importante. João é o nome masculino que mais me chama atenção, mesmo gostando de todos os outros, mas acho que, para esta primeira edição, tinha de ser ele”.

E João Gomes declara: “Adoro essa mistura de ritmos que o nosso país nos proporciona. O piseiro é a nova atualização do forró, com ritmo dançante, veio pra ficar e encantar. Gravar com a Gabi é muito especial”.

Vale ressaltar que “Joga o Laço” ganha versão em vídeo e aproxima os dois ritmos e a nova paixão nacional: sertanejo e piseiro. Confira, nesta quinta-feira, em todas as plataformas digitais.

Gabi Martins grava Feat com João Gomes

Saiba mais sobre o EP

Desembarcou em todas as plataformas digitais, no dia 1 de outubro, o EP “Chama no Piseiro”, de Gabi Martins. O novo trabalho conta com participação das duas novas referências do forró/ piseiro, João Gomes e Mari Fernandes. O produto traz 5 músicas, sendo 3 inéditas e 2 regravações. Para tanto, divide o EP em três atos: no dia 1º de outubro, o público conheceu “Parede Branca”, composição da cantora e produzida por Hudson Hostins, e também os dois covers. Já as canções com os artistas do Nordeste serão apresentadas dia 8/10 e 15/10.

Nesta sexta, “Parede Branca” vem mostrar a faixa romântica do EP. A anfitriã assim define: “a música é sobre uma frase que o Tierry sempre falou pra mim sobre o amor e foi feita em um momento em que nos desentendemos”. A ver e ouvir em outros trechos a canção retrata ainda: “Se a gente terminar/ vai acabar voltando/de saudade/de vontade/vou repetir o que você falava/o amor é uma parede branca/ e a nossa tá toda arranhada”.

Sobre as regravações do álbum, ganham nova roupagem “Quero você do jeito que quiser”, de Marilia Mendonça, um clássico da sofrência atual, e “Ficha Limpa”, de Gusttavo Lima. Para gravar as faixas, Gabi queria resgatar um pouco de tudo que ela sempre fez. Sendo assim, os chamados “covers’ recebem um toque Gabi de ser.

Quem acompanha a artista nas redes, lembra sempre de suas dancinhas matinais, bem no começo de tudo. Agora, com a onda do Tik Tok e o poder que a internet tem em democratizar uma obra, ela viu a oportunidade que João Gomes e Mari Fernandes tiveram. Suas canções viralizaram no aplicativo vizinho e se tornaram uma verdadeira explosão. Outro motivo que se chegou à escolha desses dois nomes do piseiro, e daí a homenagem no título do EP, foi o processo de eletrificação do forró e suas novas nuances, como a vaquejada que é exatamente o que Gabi queria trazer.

No dia 7 de outubro, João Gomes dá o tom com sua primeira participação sertaneja ao lado de Gabi. Ele, que ficou por semanas (quase 4 meses) em primeiro lugar com “Meu Pedaço de Pecado”, ilustra “Joga o Laço”. Gabi Martins explica: “Essa canção é bem diferente de tudo que já gravei, tem uma pegada de vaqueiro e conta a história de vaqueiro. É uma composição que o Tierry tinha feito em 2018 e eu adaptei, fiz umas alterações para mulher também cantar e se apaixonar por um vaqueiro. Essa é a trama. É uma moda muito linda, com um forrozinho bem gosto e atual. Quando pensei em gravar, o primeiro nome pra essa faixa foi o João, porque além de admirar o trabalho, ele é um fenômeno e, com certeza, a nossa junção vem pra somar demais”.

No dia 14 de outubro, “Stories Mentiroso”, com Mari Fernandes, marca a última estreia de “Chama no Piseiro”. Gabi vê na colega do Nordeste uma grande parceira de sofrência. Com composição de Mari Fernandes, a cearense revela: “Tá fazendo tudo de novo/postando stories mentiroso/ Quem vê só pela tela acredita/Que ela é o amor da sua vida”. Sobre a música em questão, Gabi comenta: “Estou apostando muito em todas as faixas. Mari me apresentou essa quando a convidei para cantar comigo e eu gostei bastante. “Stories Mentiroso” conversa muito com o sentimento e traz o que muita gente faz hoje, posta o que não vive”.

Quem pensa que acabou por aí, se engana. Gabi Martins ainda prepara outra edição de um EP Piseiro, com participação de Israel e Rodolffo. A moda que já está gravada, assim como todas as outras em que traz feat, ganha versão em video e promete agitar a web. Claro, sem esquecer do DVD “Fatos Reais”, gravado em dezembro passado em São Paulo, com algumas músicas a serem lançadas. A exemplo da parceria com Ferrugem e tantas mais em versão solo.

Chama no piseiro, na bota, na voz e a todos para conferir!