Gabi Martins faz show em BH e recebe a Vila Isabel no palco

Cantora canta para 50 mil pessoas em sua terra Natal

No último sábado, 7/5, Gabi Martins se apresentou na sua terra natal, Belo Horizonte, para um público de mais de 50 mil pessoas, no Mineirão. Como única artista feminina do Festival Sertanejo, ela recebeu amigos famosos como Murilo Huff, ViihTube, Eliezer (BBB 22), Júlia Puzzuoli, Thalles, Vitor Hugo (BBB20) e Nanda Caroll. A mineira levou a plateia ao delirio, quando recebeu seu professor de samba, Gabriel, mestre sala da Escola Vila Isabel, para dançar com ela um bloco musical de pagode.



No repertório, “Recaidinha”, que contou com os convidados vipes, no palco, para performar a coreografia com a artista. ainda. Teve ainda “Joga o Laço”, “Coração Alcool em Gel”, “Nenem”, entre outros. As misturas de músicas, como os hits da internet, pagode e sertanejo raiz, deram o tom ao ponto alto do espetáculo.

“O show foi incrivel . Entramos nos trend topics do Twitter. Foi emocionante ter todos os meus conterrâneos me aplaudindo e aclamando, e também receber amigos queridos”, afirma Gabi.