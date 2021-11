“Fui a primeira anônima a participar do BBB e seguir com a carreira de cantora aqui fora” declara Flay em entrevista exclusiva

A ex BBB e cantora Flay fala sobre o reality, casamento e planos de uma turnê

A coluna está em ritmo de BBB e vamos bater um papo com a ex sister mais polêmica da edição 20, a cantora Flay. Após o reality ela conseguiu se destacar na mídia e emplacou sua carreira como cantora.

Querida pelo grande público, ela causou em recente festança de aniversário e foi até pedida em casamento.

Confira a entrevista:

Bruninho Afonso: Você foi uma das poucas pessoas que conseguiu emplacar na carreira musical após um reality, como vc explica esse sucesso?

Flay: Eu fico muito feliz! Realmente fui a primeira anônima a participar do BBB e seguir com a carreira de cantora aqui fora. O reality dá muita visibilidade, e eu usei isso pra mostrar para as pessoas meu trabalho na música. Além do trabalho e dedicação que eu dou 100% pra fazer dar certo.

Bruninho Afonso: Recentemente vc foi pedida em casamento, já temos uma data para o casório?

Flay: Ainda não tem data definida, mas podem aguardar uma festa do jeitinho Flay no ano que vem! Tô organizando tudo com muito amor, do nosso jeito, com calma, pra sair a melhor festa da nossa vida!







Bruninho Afonso: Antes do BBB você já tinha uma carreira como cantora, o que você acha de brothers que se arriscam em novas profissões sem serem formados?

Flay: O BBB da muita visibilidade, e quando a gente sai começa a conviver com várias coisas que não conhecíamos antes e passamos a conhecer novas áreas. Além disso, a nossa cabeça sai completamente diferente da que a gente entrou.. Então acho legal a pessoa se descobrir e investir no que ama.. o importante é se encontrar! Contanto que você não esteja fazendo mal a ninguém, onde você se encontrar é o lugar que deve ficar.

Bruninho Afonso: Como vc avalia sua participação no BBB? Participaria novamente?

Flay: Eu me entreguei 100% no BBB. Fiz tudo que podia naquele momento. Quando estamos lá dentro não sabemos o que tá acontecendo aqui fora.. e eu fui eu mesma! Participaria de novo sim, a experiência é incrível, mas agora a minha prioridade é a carreira de cantora.

Bruninho Afonso: Quais seus planos futuros como cantora? Pretende rodar o Brasil com shows?

Flay: Com certeza, minha turnê vai começar em breve e vem coisa boa por aí! Quero fazer muitos shows, encontrar meus fãs, sentir aquele calor e a adrenalina de estar no palco, que é o que eu amo fazer! Estou escolhendo a banda, repertório e tudo mais.. e vem aí em 2022!!