Felipe Araújo fala sobre infância, referências e carreira no Sai da Caixa, com Tiago Abravanel

O programa “Sai da Caixa” está de volta em 2022 e no episódio que foi ao ar hoje, dia 11 de janeiro, Tiago Abravanel bateu um papo e cantou com Felipe Araújo

Felipe começou a entrevista afirmando que descobriu, durante o período sem shows, que precisava de um tempo para ficar com a família e as pessoas que ama. O cantor falou sobre o início da carreira, aos 15 anos, as lembranças de infância e que tinha dúvida entre ser cantor ou jogador de futebol. Mas contou que desde os 2 anos de idade, o pai já o levava para ver alguns shows, principalmente do irmão, Cristiano. E que vivendo rodeado de música, a escolha não podia ser outra. O cantor falou também sobre suas referências na música sertaneja e na música internacional e a ideia da criação do Clube do Araújo, projeto que mistura o sertanejo com o pagode. Felipe encerrou o programa falando sobre a dificuldade de falar da perda do irmão.

Felipe contou que não se rotula e está aberto para todos os tipos de parcerias na música. Durante o programa, ele cantou ao lado de Tiago, uma versão com pegada havaiana de “Primavera (Vai Chuva)”, do Tim Maia. Outra canção escolhida para cantar foi “Essa Tal Liberdade”, do Só Pra Contrariar, e refletiu sobre a importância do grupo para a música brasileira.

Tiago ainda vai receber os cantores Salgadinho (14/01), Gustavo Miotto (18/01) e Pocah (21/01).