Feat de Cassiano Andrade e Márcio Victor, do Psirico, traz a leveza da MPB e a energia do axé

O single “Mar do Sonhador” chega às plataformas digitais dia 25 de fevereiro

Nesta sexta-feira (25), acontece em todas as plataformas digitais, o lançamento de “Mar do Sonhador”, música que uniu o cantor e compositor carioca Cassiano Andrade e o baiano Márcio Victor, do Psirico. Ouça aqui: https://www.youtube.com/watch? v=qmIN85NBqRs “Quando Fred Camacho me mostrou a ideia de melodia, eu percebi a energia imediatamente e já sabíamos que a letra tinha que ir pra um lugar de positividade”, conta Cassiano. O feat tem a leveza da MPB do Cassiano com todo o axé e alto astral do cantor Márcio Victor, do Psirico,. O single fala sobre realizações depois das lutas que a vida traz, uma confiança para seguir adiante com mais leveza e um sorriso no rosto. “Na verdade, essa música merece chegar nas pessoas, ela é libertadora. Quando a canção arrepia não tem jeito, tem um caminho para ser um grande sucesso”, comenta Márcio Victor.

Somar o som da Bahia com o do Rio só poderia resultar em boas energias. Como diz um trecho da letra, “entrego, confio, aceito, agradeço. E foi tanta luta que eu sei que mereço; A felicidade”. Cantor e percussionista, Márcio Victor iniciou ainda adolescente. Aos 13 anos, tocava profissionalmente na Timbalada. Aos 17 anos participou como percussionista da gravação do CD Livro, de Caetano Veloso, acompanhando o artista por nove anos. Em 2000 formou a banda Psirico e ganhou reconhecimento no país em 2008, com a música “Toda Boa”, uma das mais tocadas no país neste período, que levou o título de melhor canção no Carnaval no mesmo ano. Márcio Victor, considerado um dos melhores percussionistas da América Latina, já tocou com diversos artistas como Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Caetano Veloso e Ivete Sangalo, e hoje segue comandando um dos grupos mais importantes do pagode baiano.

Cassiano Andrade é um dos compositores mais requisitados da atualidade. Transitando por variados estilos, suas composições já foram ouvidas na voz de Jorge Vercillo, Alcione, Arlindo Cruz e Arlindinho, Xande de Pilares e Zeca Pagodinho, banda Jamz e Ivete Sangalo, Suricato, entre outros. Em 2018 conseguiu algo inédito na dramaturgia brasileira. Cinco das suas composições fizeram parte da trilha sonora da novela “Segundo Sol”, na TV Globo, incluindo o hit nacional “Sal na Pele” e a balada melódica “Porto de Abraçar”. Mar do Sonhador é uma composição do Cassiano em parceria com Fred Camacho, seu parceiro de longa data, e promete, mais uma vez, colar em nossos ouvidos!

