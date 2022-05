Você já sentiu que sua atenção estava toda em uma sala com paredes amarelas, ou ficou com mais fome quando foi a um restaurante com decoração em vermelho vivo? Sentiu-se mais tranquilo em um quarto azul, ou mais produtivo em uma sala branca? Isso tudo são exemplos da psicologia das cores nos ambientes. Elemento essencial na decoração, as cores geram diferentes sensações enquanto harmonizam, ampliam e enriquecem os espaços, tornando-as essenciais para o bem estar do ambiente.

Neste artigo, a designer de interiores, Faby Martins fala sobre a psicologia das cores para os ambientes e o como elas causam impactos nas suas emoções e descubra como aproveitar melhor o seu espaço.

CINZA:

O cinza é uma cor que transmite sobriedade, mas que também traz simbolismo de monotonia, quando usando em excesso. Definitivamente, o cinza é uma tendência nas cores na decoração, que se mostra muito versátil, combinando com absolutamente qualquer tom.

VERDE:

A cor verde representa a vida e também está ligada à esperança, saúde e bem estar. Acima dessas características simbolizadas pela cor, de acordo com a psicologia das cores, o tom melhora a concentração, o relaxamento e o equilíbrio. O que o faz uma boa aposta para escritórios e home office, e outros espaços que exigem uma boa dose de calma.

LARANJA:

A cor laranja é classificada como cor quente, que remete a ideia de energia, intensidade e vitalidade. Como esse tom é bastante chamativo, é recomendado usá-lo com moderação em projetos, já que em excesso, estimula a agitação.

BRANCO:

Na psicologia das cores, o tom é ligado a sentimentos de equilíbrio, paz e tranquilidade. Na arquitetura e design de interiores, branco é o queridinho para ajudar na amplitude e luminosidade de ambientes, principalmente espaços compactos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MARROM:

Amadurecimento, vitalidade e resistência. Essas sensações são promovidas com o marrom, que remete ao orgânico e terroso. Aplicando com madeira natural, traz a ideia do rústico e do conforto.

VERMELHO:

A tonalidade que tem destaque, por onde estiver representa paixão, amor e confiança. Definitivamente, se você quer criar um ambiente radiante e que esbanja energia, opte pelo vermelho.

PRETO:

Cor sóbria, que traz elegância e distinção ao espaço, remetendo à clareza e assertividade. Ou seja, usar o tom no ambiente reforça a ideia de uma personalidade decidida e segura. Combinar esse tom ao branco também cria um efeito muito bonito e que equilibra um jogo do tipo sombra e luz.

AMARELO:

Se você precisa de estímulo visual para criar, vá de amarelo. Essa cor quente traz a sensação de vivacidade e é ligada ao otimismo e força criativa. Ainda, esse tom desperta o ânimo e colabora para a iluminação local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ROSA:

A psicologia das cores mostra que o rosa é um tom que estimula a criação e traz energia ao ambiente, ao mesmo que traz a ideia de acolhimento e do feminino. Ou seja, agora faz bastante sentido do porquê muita gente usa essa cor em quartos de meninas.

AZUL:

Se a sua necessidade principal é criar um ambiente com clima mais profundo e que deixe o seu emocional equilibrado, escolha o azul. A psicologia das cores mostra que essa é uma boa pedida de cor para quartos.

VIOLETA:

A cor ligada sempre ao místico e ao espiritual remete à paz de espírito e também à introspecção, além de ser ligada a sentimentos como ciúme e saudade. Usar esse tom em cômodos que pedem um ambiente mais calmo ajuda a promover o relaxamento. Além de levar a estados de consciência profunda, como os que a meditação conduz.

Fotos: Divulgação