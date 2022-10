Ex-The Voice Raylla Araújo e Lorena Simpson se juntam em single

A música conta com a produção musical de Leandro Oliveira, o “Lelê”, conhecido por trabalhos com Melim, Mumuzinho, Dilsinho, entre outros

A artista amazonense Raylla Araújo lançou, na última semana, uma parceria musical com um nome de peso da música pop brasileira: Lorena Simpson. Intitulado “Felicidade”, o trabalho promete levar mensagem inspiradora e cheia de positividade.

“Eu e a Lorena nos conhecemos desde 2019, porém nunca tínhamos nos encontrado pessoalmente, só conversávamos por redes sociais. Quando ela aceitou o convite de gravar comigo, fiquei super feliz! Gravamos o projeto, que por sinal ficou incrível e também nos conhecemos pessoalmente pela primeira vez com a minha ida ao Rio de Janeiro para finalização do trabalho. Eu amei demais, foi um prazer enorme fazer arte ao lado da Lorena, ela é maravilhosa”, conta Raylla.

A música conta com a produção musical de Leandro Oliveira, o “Lelê”, conhecido por seu trabalho com grandes nomes da música, como Sorriso Maroto, Melim, Mumuzinho, Dilsinho, entre outros. E foi composta por Raylla, que ganhou notoriedade no cenário musical ao ser finalista do “The Voice Brasil Kids”, da Rede Globo, em 2019.

“Acompanho o reality de acordo com o que a minha agenda permite, mas já assisti alguns sim, tanto os nacionais, quanto os internacionais. Acho um formato de programa bem interessante, além de ser uma grande vitrine para diversos artistas, entretém o espectador com ótimas performances e boa música. Inclusive, foi assim que eu e o Brasil conhecemos a Raylla”, declara Lorena.

A grande convidada para a canção, Lorena Simpson, também é amazonense e possui uma brilhante carreira consagrada no segmento pop eletrônico nacional e internacional. Através de “Felicidade”, as artistas unem forças, representatividade nortista e diferentes gerações da música pop.

Raylla lançou em 2021 seu primeiro grande trabalho autoral, o EP “Momentos” e já carrega mais de 300 mil seguidores em suas redes sociais. Além do sucesso nos palcos como cantora, a amazonense também se destaca como atriz em teatros musicais, onde já atuou em 4 espetáculos.