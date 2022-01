Ex BBB Felipe Prior e apresentador Fellipy Lima lançam agência de viagens

A agência conhecida como HashTravel terá serviços como pacotes, passagens, hospedagens, locação, ingressos e outros serviços

Transformar a vida das pessoas ao trazer entretenimento através de viagens. Este sonho dos profissionais Fellipy Lima e o ex-BBB Felipe Prior se concretizou no início deste ano, quando a dupla resolveu fundar a Agência de viagens HashTravel. A empresa que promete comodidade ficará marcada pelas novidades que traz aos clientes, assim como atendimento totalmente online que possibilitará praticidade para que os interessados adquiram seus pacotes, passagens, passeios, ingressos e inúmeros benefícios. O propósito maior é o atendimento saudável para quem compra, focados na experiência do cliente.

“A HashTravel vai investir em inovação e tecnologia, pois nossa intenção é que esta plataforma facilite a vida dos turistas. Portanto, a agilidade e comodidade serão nossas prioridades para que possamos adquirir mais resultados”, afirma o profissional do setor do turismo Fellipy Lima.

Com essa praticidade, o futuro das agências de viagens, assim como outros setores, pode se complicar caso não modela a forma de trabalho. “Chegaremos em um momento em que as pessoas irão resolver as coisas somente pelo celular. “Então, a nossa maior expectativa é que nossa agência se destaque pela confiabilidade e segurança”, explica Prior. Ainda segundo os sócios, o objetivo com este investimento é ajudar mais pessoas a viajar. “Através da plataforma, iremos atender pessoas de qualquer lugar do mundo.”

Para quem tiver interesse em acessar a plataforma para maiores informações, basta acessar o site oficial hastravel.com.br onde terá todo suporte e consultores para tirar dúvidas sobre vendas, valores, entre outras funções.

Sobre os fundadores

Fellipy Lima

Trabalha há mais de 10 anos no Turismo Corporativo, passou por grandes empresas do segmento, possui o selo de Expert In Business Travel pela academia de viagens corporativas. Sua paixão por esse segmento fez despertar um sonho de empreender e levar a sua experiência com o lazer para o público. Além disso, é apresentador do Programa HashTalk, atualmente.

Felipe Prior

Arquiteto é conhecido nacionalmente por sua participação no Reality Big Brother Brasil 2020, onde teve sua passagem marcante durante todo o programa. O empreendedorismo faz parte do seu DNA, atualmente possui negócios em diversos ramos pelo Brasil.

Devido a sua agenda de compromissos e passagens por diversos locais do Brasil, fez com que enxergasse mais uma oportunidade de empreender e assim realizar mais um sonho no mercado de trabalho.