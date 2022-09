Ex bailarina do Faustão, Laís Vieira vai lançar produto de beleza

Ela promete um produto inovador e revolucionário para o mundo da beleza.

Laís Vieira, ex bailarina do Faustão vai lançar um produto a base de colágeno associado a aminoácidos essenciais e vitaminas, revolucionário e exclusivo para os apaixonados por produtos de beleza. A suplementação conta com 12 benefícios em 1 só produto.

A marca Dailla de propriedade da ex bailarina conta com o poder da combinação dos componentes Colágeno Verisol®️ + Ácido Hialurônico + Vitamina C + aminoácidos essenciais, que ajuda a manter a sustentação e a hidratação da pele, evitando a flacidez, as linhas e sinais de expressão, preenchendo e mantendo a pele hidratada, viçosa e revitalizada, além de ajudar na melhora da aparência de unhas e cabelos.

“Foram anos de estudos juntamente com minha sócia e médica Dra. Daiana Mesquita , testando, melhorando cada vez mais para chegarmos nesse produto revolucionário! E pra quem procurar ter saúde e beleza, vocês vão se surpreender com o resultado. Estamos muito animadas.“ relata Laís.