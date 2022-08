Especialista Ygor Canazar fala sobre o sucesso da Web3

O especialista é um dos maiores investidores em criptomoedas do país.

Ygor Canazar é especialista em gestão de negócios e criptomoedas. E acredita cada vez mais que o futuro é a Web3. Nesse espaço todos terão a liberdade de escolher como compartilhar suas informações e dados, e a internet será mais democrática.

A Web3 é uma evolução dos sistemas operacionais para se tornar descentralizados e dar maior controle para o usuário. É, na prática, a terceira fase da internet, que é gerida por meio de blockchains, que são plataformas de acesso público que armazenam os dados e transações dos usuários.

Ela promete descentralizar a rede e limitar a influência das grandes empresas tecnológicas. Assim, será permitido que pessoas comuns possam escolher em qual centro de dados suas informações serão armazenadas. Concluindo, tem como objetivo retomar o protocolo aberto e descentralizado da internet.

E como um bom criador de negócios dentro do mundo digital e das criptomoedas, esse espaço é perfeito para os negócios, não só do Ygor, como de todo mundo que trabalha no nicho digital.

“Não sou de família rica, nasci na baixada fluminense, no Rio de Janeiro. Mas sempre com muita vontade de vencer, furei bolhas sociais para chegar até onde estou”, conta Ygor.

Por isso, ele acha que a Web3 vai permitir que muitos outros jovens que não tinham muitas oportunidades como ele, possam pensar em um futuro melhor pela frente.

“Tenho o propósito de incentivar cada vez mais os jovens para o empreendedorismo, para inovar e buscar soluções para o país e para o mundo”, afirma o empresário.

Ele acredita que a Web3 será um avanço nos próximos 10 anos e tem como objetivo pessoal se tornar uma referência no assunto e um dos principais propulsores do mercado nos próximos anos.