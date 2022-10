Especialista Douglas Andrade fala sobre a lei da energia renovável

Lei da Energia Renovável no Brasil promete grandes mudanças no setor em 2023

Aprovada no início deste ano, a Lei da Energia Renovável, que ganha o nome de Lei da “Taxação do Sol” já está em vigor. A lei diz respeito às condições para tarifas futuras e outros assuntos que possam abranger a produção de energia fotovoltaica. O mercado brasileiro de energia limpa e renovável já estava provocando fortes transformações na indústria elétrica. Atualmente, o país é um dos três em que mais se investem em Energia Fotovoltaica, obviamente que o surgimento desta lei vem com a promessa de ser uma ferramenta afim de melhorar um mercado que já se encontra em ascensão.

Claro que a chamada “taxação do sol” vai encarecer um pouco a jornada de compra de energia solar das pessoas, mas o que elas precisam entender é que a melhor alternativa para a economia na conta de luz permanece na energia solar fotovoltaica. Douglas Andrade, que é empreendedor no ramo, explica que “mesmo com essas taxas ainda é a melhor opção para quem quer fugir dos altos valores que são cobrados todos os dias pelas concessionárias inclusive quando estamos no período de bandeira vermelha. Quem não quer ser “taxado” como diz o mercado tem até dezembro pra conseguir instalar em casa e quem não pode esperar vai acabar entrando na nova lei, mas ainda assim, é a melhor saída pra quem quer economia”, diz.

Essa investida garante economia que varia até 95% na sua conta de luz. O Brasil é um país muito bem servido pelos raios solares, um fator que também contribui para que a Energia Solar seja aproveitada em benefício, não só da economia financeira, mas também como um respeito e cuidado com o meio ambiente. Uma pesquisa realizada por laboratórios dos Estados Unidos também aponta que imóveis que são equipados com o sistema de Energia Fotovoltaica são valorizados até 6% a mais na hora da compra e venda.

“O Marco Legal de Energia Distribuída veio para garantir uma segurança jurídica quando olhamos pelo lado da lei. Olhando pelo lado da economia vai encarecer um pouco o processo, porém como todos os processos de compras e serviços que o Brasil tem, o nosso mercado precisava de um resguardo jurídico que entrará em vigor agora em janeiro”, afirma Douglas.

Neste ano de 2022, vence o prazo que permite que o cliente possa instalar a sua Energia Fotovoltaica sem pagar essa “taxa de cobrança exigida pela nova lei”. Para fugir dessa taxação até dezembro, e instalar a nova energia renovável sem pagar os novos impostos, basta realizar a compra ainda neste ano. “Quem instalar depois de janeiro, vai precisar entrar na nova lei e consequentemente pagar as novas taxas. Isso não é assustador para o mercado porque já estamos em um processo de conscientizar os clientes para mostrar que para ter economia a melhor saída ainda é a instalação de energia solar fotovoltaica”, conclui Douglas.