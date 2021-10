“Estar sem fazer show nesse momento está me ajudando a ficar mais próximo da minha filha” declara Dilsinho que lança novo projeto “Garrafas e Bocas”.

Dividido em quatro partes, o disco foi gravado em bares do Rio de Janeiro e promove ação social para ajudar o setor de entretenimento

Depois do sucesso das primeiras faixas do álbum “Garrafas e Bocas”, Dilsinho traz mais novidades com o terceiro capítulo desse disco. São mais três canções: “Tédio de Domingo”, “Ninguém” e “Reality Show”. As novas músicas de trabalho foram lançadas em todas as plataformas nesta sexta, 29.

O projeto, que contará com mais duas partes divulgadas até o final do ano, foi gravado em bares no Rio de Janeiro e busca abarcar as quatro regiões da cidade, de modo a refletir sobre o impacto da pandemia nos bares e botecos cariocas. A iniciativa ainda conta com um documentário, homônimo do álbum, que estreou no dia 28 de agosto no canal Multishow e contou a história de cada bar, seus funcionários e a luta para manter os negócios funcionando em momentos tão difíceis. Em breve a obra estará no Youtube.

Na procura por uma forma de ajudar esses estabelecimentos comerciais em meio à crise sanitária e econômica, Dilsinho pensou nesse projeto. Para o cantor, os bares e botecos possuem grande importância em sua carreira, pois foram palcos de suas primeiras apresentações como músico. “Depois de mais de um ano sem fazer shows e sem gravar algo novo, eu queria encontrar alguma forma de dar sentido na minha vida e que pudesse fazer a diferença na vida de mais pessoas. Esse projeto é o mais importante da minha vida. Ele rendeu um grande documentário contando a minha história, contando o meu começo, onde tudo começou na minha vida e esse começo aconteceu nos bares e restaurantes do Rio. Garrafas e Bocas é minha forma de retribuir para esse lugares que fizeram de mim o artista que eu sou hoje”, conta Dilsinho.

A terceira parte do disco foi gravada no Villah, no bairro Vila da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Cada capítulo do álbum foi gravado em uma localidade diferente. O cenário do primeiro foi o Cais da Imperatriz, no bairro da Saúde, na região central da cidade.

Quem assina a produção dos três novos hits – “Tédio de Domingo”, “Ninguém” e “Reality Show”. – é o próprio Dilsinho, ao lado de seus recorrentes parceiros Michel Fujiawara, Bruno Cardoso e Lelê (US3). Os videoclipes dessa nova etapa serão lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras às 11h no canal de Dilsinho no Youtube. Para começar, “Garrafas e Bocas” no dia 29 de outubro.

Projeto social

Gravado em diversos bares da capital carioca, “Garrafas e Bocas” tem também forte cunho social: está associado à rede Palcos do Rio e dará suporte a bares que sofreram com a crise causada pela pandemia. A rede representa pequenos e médios estabelecimentos fluminenses, tendo parceria com 50 casas e com a missão de promover novos negócios para a noite carioca. Em tempos de pandemia, o trabalho da organização se tornou ainda mais importante, dadas as dificuldades que os estabelecimentos enfrentaram nos últimos meses, devido ao fechamento obrigatório das portas.

O projeto “Garrafas e Bocas” veio como um incentivo para os Palcos do Rio, pois a maioria das casas não tem reservas financeiras ou patrocinadores para reabrir após mais de um ano e meio sem receitas. O projeto, além de contribuir para a conscientização do setor, vem chamar atenção para como as casas estão sobrevivendo e reavivar seus sonhos e metas.

“Quando a produção do Dilsinho entrou em contato comigo apresentando a ideia e falando que o próprio gostaria de estar envolvido num projeto que viesse a contar um pouco do que estamos passando, realmente não acreditei. Saber que o Dilsinho começou sua carreira em um pequeno bar (Brazuca), assim como outros artistas, só nos faz pensar o quanto ter um apoio desses “majors” faz a diferença”, diz Monica Silva, CEO dos Palcos do Rio.

Tracklist – Garrafas e Bocas

1. “Tédio de Domingo”

2. “Reality Show”

3. “Ninguém”

Confira entrevista exclusiva com o cantor:

Bruninho Afonso: Qual a importância do projeto garrafas e bocas gravado em meio à Pandemia?

Dilsinho: Garrafas e Bocas é pra mim o álbum mais importante de toda a minha carreira. Além de grandes parcerias ao longo do álbum, temos também o documentário, que mostramos o outro lado do setor do entretenimento no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de contar um pouco da história de cada pessoa que trabalha nesses bares, os prestadores de serviço, os donos, os músicos. Tem um significado muito grande pra mim poder fazer isso. Posso dizer que estou retribuindo um pouco do que a noite carioca fez por mim.

Bruninho Afonso: Qual a ideia do novo disco? Você fala que é de cunho social, como será executado?

Dilsinho: Eu quis contar um pouco das histórias que acontecem nos bares em forma de música. Os bares fazem parte da vida do carioca, temos uma relação de carinho com o lugar que frequentamos, quis passar isso.Junto com o álbum nós lançamos o documentário de Garrafas e Bocas que mostra um pouco do que quem trabalha no setor de entretenimento está passando durante a pandemia. Em parceria com o Palcos do Rio, nós estamos fazendo uma arrecadação de valores para que possamos doar para os bares escolhidos no Rio.

Bruninho Afonso: Como está sendo a experiência em conciliar a paternidade e as novas idealizações? Considera um desafio?

Dilsinho: É um grande desafio, mas eu estou curtindo cada detalhe dessa fase. Por esse lado, estar sem fazer show nesse momento está me ajudando a ficar mais próximo da minha filha e da minha esposa. Tenho dormido pouco, mas tudo vale a pena quando eu pego minha filha no colo e vejo o rostinho dela, não tem preço.

Bruninho Afonso: Quais suas expectativas com a retomada dos shows? Pretende lançar o novo disco com esse retorno, ou antes?

Dilsinho: Não posso negar que estou sentindo um pouco de falta da estrada, era a minha rotina na maior parte do tempo. Mas entendo que é por um bem maior. Minha esperança é que em breve todos estejam vacinados com as duas doses da vacina e que possamos a voltar para a estrada. Por enquanto estou esperando o melhor momento de começar a voltar aos poucos, seguindo as normas e protocolos de seguranças, que é o melhor para todos. No momento meu maior foco é Garrafas e Bocas, mas quem sabe ano que vem?