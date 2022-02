Empresário queridinho dos famosos Kayky Janiszewski começou a atuar no marketing digital e em menos de 2 anos já faturava

Antes de completar 18 anos Kayky Janiszewski conquistou independência financeira. Criado em Tatuí, no estado de São Paulo, aos 17 anos, o empresário Kayky Janiszewski já faturou milhões de reais trabalhando pela internet. Com apenas 15 anos ele se deparou com um anúncio relacionado ao marketing digital e ficou curioso sobre a possibilidade de fazer renda extra sem sair de casa. “Eu era um adolescente que precisava de dinheiro e não gostava de depender dos meus pais, me interessei pelo tema, mas não imaginava que conseguiria faturar milhões”, comenta.

“Eu era bolsista em um colégio particular, via os pais dos meus amigos buscarem eles com carros de luxo e eu ia para a escola de bicicleta. Isso me fez desenvolver um desejo muito grande de ficar rico e mudar de vida”, afirma. Atualmente com 17 anos, Kayky Janiszewski viaja por todo o Brasil e trabalha apenas usando o próprio notebook – equipamento pelo qual fatura milhões. “Nada foi fácil, mas valorizo a posição em que estou porque sei das dificuldades. Quando você quer algod e verdade, você não abre mão disso por nada”, enfatiza.

Além das comparações que sempre fez com os colegas da escola particular, Kayky Janiszewski também tinha motivações maiores: proporcionar melhor qualidade de vida aos pais. “Eu queria tirar meus pais da fila do SUS, queria que o dinheiro não fosse mais uma preocupação para eles, então precisava fazer algo para mudar essa situação”, pontua. Utilizando cada vez mais a internet para os negócios, diariamente Kayky Janiszewski compartilha seu dia a dia com os mais de 120 mil seguidores no Instagram e mostra para todos que é possível mudar de vida através da internet.

Kayky Janiszewski foi premiado pelo faturamento de R$ 5 milhões dos últimos meses na plataforma Kiwify e os planos para o futuro obviamente incluem a continuidade na trajetória digital.”Pretendo continuar vendendo infoprodutos pelos próximos meses e depois quero começar a trabalhar em algum projeto de Startup que foque em criar algum produto que ajude as pessoas, assim como a Uber”, exemplifica.