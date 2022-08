Empresária Liliane Bernardo se destaca como administradora financeira e atende famosos

Patrícia Abravanel, Roberto Cabrini e Mara Maravilha estão entre seus clientes famosos

Localizada em Barueri, interior de São Paulo, a Clínica Estética Gianoto, tem atraído cada vez mais clientes, anônimos e famosos. E quem é responsável por toda gestão financeira da empresa é a empresária Liliane Bernardo.

Liliane também é uma das sócias da empresa que atende diversos artistas, como Patrícia Abravanel, Roberto Cabrini, Mara Maravilha e muito mais.

Agora, ela e seus sócios estão querendo expandir o negócio para Medicina Estética e quem sabe abrir novas filiais.

Ela sempre sonhou em ‘ser dona de empresa’, desde novinha. E batalhou muito para chegar onde chegou. Estudou, se preparou e conseguiu dividir seu tempo entre a família e os negócios.

“Financeiro de uma empresa é mais importante do que o operacional e assistencial”, dia Liliane.

Hoje ela pensa no futuro e trabalha para que sua empresa cresça cada dia mais. Ela já é uma das mais importantes do interior de São Paulo, e por que não ser uma das mais importantes do Brasil?

Sua clínica possui equipamentos de última geração com tecnologia ultra moderna especialmente voltada para estética, que auxiliam os profissionais a realizarem seus trabalhos.