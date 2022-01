Empresa brasiliense de produtos médicos-hospitalares inova com máscaras coloridas e cai na graça de famosos

Com mais de 20 anos no mercado, a Winner Indústria é pioneira na fabricação de máscaras coloridas, estampadas e personalizadas.

Com a pandemia provocada pelo Corona vírus, empresas de diversos segmentos inovaram para atender a demanda do momento. A Winner Indústria, referência nacional em produtos médicos-hospitalares aposta em máscaras cirúrgicas descartáveis com tripla proteção. São mais de 40 modelos para adultos e crianças. Ainda conta com a linha completa de paramentação e proteção descartável médico-hospitalar, como aventais, campos, kits cirúrgicos, pro-pé, toucas, protetor facial, macacão e a máscara KN95, tudo para atender aos profissionais de saúde de Brasília e de todo o país.

Com maquinário e matérias-primas de alta tecnologia, a empresa precisou expandir o quadro de funcionários com a alta demanda na pandemia. O quadro de funcionários que no final de 2019 era de 300 colaboradores, aumentou para 530 na atualidade.

“Nunca pensamos em passar por um momento como esse, então, como a mascara é um item indispensável de proteção pensamos em oferecer ao público opções coloridas, estampadas e divertidas”, explica o CEO Renan Cid.

David Brazil, Hugo Gloss, Daniela Mercury, Dani Bananinha, Compradre Washington e muitos outros usam máscaras Winner.

No site, com frete grátis para todo o DF, estão todos os produtos:

