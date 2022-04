Eduardo Costa se apresenta no projeto Solidário Brasília em Maio

O show acontece no Parque de exposições da Granja do Torto. Ingressos podem ser adquiridos no Supermecado Dona de Casa



O cantor Eduardo Costa desembarca em Brasília no próximo dia 07 de maio para grande show que acontece dentro do projeto Solidário Brasília. O Parque de Exposições da Granja do Torto será palco do evento.

O projeto idealizado por Jair José da Silveira Junior que, trabalhou na Feicotur durante anos – instituição voltada para eventos sociais na cidade, o Solidário Brasília nasceu de um sonho: ajudar quem mais precisa. Com três edições realizadas, a organização sem fins lucrativos já arrecadou mais de 80 toneladas de alimentos para creches, orfanatos, asilos e abrigos no DF e no entorno.

Na primeira edição, a dupla Bruno e Marrone atraiu aproximadamente 15 mil pessoas para o Ginásio Nilson Nelson. Como resultado, o evento arrecadou 55 toneladas de alimentos e ajudou 33 instituições do Distrito Federal.

No segundo ano, quem subiu ao palco em prol da causa foi o sertanejo Leonardo, no Pavilhão do Parque da Cidade.

Em sua última edição, o cantor Luan Santana levou milhares de pessoas ao estacionamento do Mané Garrincha.

Por ser uma ação social privada, a seleção das instituições beneficiadas a cada ano é realizada ao lado dos parceiros empresariais do evento. O Solidário Brasília possui uma política essencial de adotar organizações que possuem CNJP e documentação regularizada. Integram a lista abrigos, asilos, orfanatos e fundações que prestam auxílio e apoio a sociedade aqui no DF e no entorno.

Casas como a ABBA Pai – Casa de Recuperação e Reintegração, Associação de Moradores Força e União, o Instituto Despertai, entre outros já foram beneficiados com o projeto.

O cantor Eduardo Costa promete trazer seu show completo com antigos e novos sucessos.

Como adquirir o ingresso:

Adquire seu ingresso comprando uma cesta básica no valor de R$ 29,99 em uma das redes de supermercados Dona de Casa:

Águas Claras – Av. das Castanheiras

R. das Pitangueiras, Lote 01 – Lojas 13/24 – Águas Claras, Brasília – DF

506 – Asa Norte

SEPN 506 BL A – Asa Norte, Brasília – DF

306 – Asa Norte

Endereço: CLN 306 BL B – Brasília, DF

213 – Asa Norte

Endereço: CLN 213 BL D – Brasília, DF

Águas Claras – Av. das Araucárias

Endereço: R. 7 Sul – Águas Claras, Brasília – DF

Sudoeste

Endereço: CLSW 104, Bloco C Sudoeste , Brasília – DF

Guará II

Endereço: Guará II QE 30 – Brasília – DF

Taguatinga Norte

Endereço: QI 8, Samdu Norte – Taguatinga Norte, St. Qi QI 8 – Brasília – DF

Sobradinho

Endereço: Q 6 – Sobradinho, Brasília – DF

Arniqueiras

Endereço: SHA Conjunto 4, Chácara 75, SH Col. Agrícola Arniqueira – Brasília – DF

Gama Leste

Endereço: Quadra 08 – Setor Leste, Brasília – DF

Candangolândia

Endereço: EQ5/7, MU 5 – Candagolândia, Q. 5 – Brasília, DF

Serviço

Solidário Brasília com Eduardo Costa

Data: 07 de Maio Hora: 21h

Local: Parque de Exposições da Granja do Torto

Informações e dúvidas: www.solidariobrasilia.com.br e @solidariobrasilia