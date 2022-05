Dynho Alves entra em plataforma de criação de conteúdo adulto

A plataforma Privacy de conteúdo pago é líder no ramo nacional

Edson Alves, conhecido como Dynho Alves, tem dado dicas de que está prestes a fazer parte de uma plataforma de conteúdo adulto pago.

Era para ser apenas mais uma caixinha de perguntas do Instagram, mas Dynho se surpreendeu ao ver a quantidade de seguidores pedindo por um perfil na Privacy e se disse aberto para convites da empresa. Em uma das perguntas, o cantor até mesmo respondeu “Se vocês continuarem pedindo, eles vão me fazer um convite e eu vou ter que atender! ”

Um projeto na Privacy pode indicar que os fãs de Dynho estão bastante próximos de adquirem fotos e vídeos íntimos do cantor, que já costuma dividir cliques sensuais em suas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a polêmica caixinha de perguntas, Dynho abriu uma enquete perguntando se alguém assinaria seu perfil, na qual recebeu mais de 40 mil votos para a resposta positiva.

Com mensalidades de R$5 à R$199, o perfil pode contar com diversas publicações diárias e os assinantes têm acesso a um chat exclusivo com o criador do conteúdo assinado.

Dynho Alves ganha a vida cantando e dançando desde cedo e viu sua carreira catapultar após lançar o hit “malemolência” que bombou em diversas plataformas musicais. Em 2021, integrou o elenco do reality show A Fazenda e se envolveu em diversas polêmicas que, inclusive, ocasionaram em seu divórcio com a também cantora e ex-participante do programa, MC Mirella.