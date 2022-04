Durval Lélys e Kevin o Chris são atrações do Camarote Arpoador neste sábado 

Em seu quarto ano, o Camarote Arpoador surpreendeu com novos espaços, incluindo um palco maior, oferecendo ao público estrutura de excelência e muito mais conforto. A programação contou com dezenas de shows como Matuê, Xamã, Ferrugem, Matheus e Kauan, Alexandre Pires, Zé Neto e Cristiano, Harmonia do Samba.

O Camarote Arpoador chegou ao seu quarto ano apresentando uma estrutura completamente nova, preparada para apresentar aos cariocas e turistas experiências e conforto que só o maior espaço da Sapucaí é capaz de oferecer. São mais de 4.800m² divididos em três andares, ocupando todos os setores 3A e 3B especiais e 5, do Sambódromo. Os diversos ambientes do camarote incluem uma nova área de shows e a maior área de frisas do carnaval, garantindo a proximidade do público com os desfiles e a energia das escolas de samba do grupo de acesso e grupo especial.

O espaço totalmente remodelado, priorizando áreas amplas e uma maior integração entre os ambientes. Ao todo, o espaço conta com 2 palcos, sendo o principal construído especialmente para este carnaval, com uma pista de dança de mais de 500 m², 5 bares, 7 pontos de autosserviço de bebidas alcoólicas, 3 pontos de chopeiras nas frisas, além de geladeiras de soft drinks espalhadas pelo camarote

O novo Palco Principal do Camarote Arpoador receberá shows de estrelas da música brasileira, enquanto o Palco 2 apresentará uma programação de rodas de sambas e blocos cariocas. Além disso, outro diferencial do Camarote Arpoador é a localização privilegiada, na altura da primeira cabine dos jurados.

Na área interna, o primeiro andar abriga um mix de experiências sem igual no carnaval carioca. Na ala gastronômica, a hamburgueria O Burguês terá uma unidade exclusiva dentro do camarote, com versões pocket de seu cardápio.

Neste sábado, 30, o camarote terá shows de Durval Lelys, Kevin o Chris, entre outros. Tudo isso no desfile das escolas campeãs na Sapucaí.