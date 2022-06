Dupla sertaneja João Bosco & Gabriel assina com a Som Livre e lança último EP do projeto “Cola Aqui” nesta sexta-feira (03) 

Totalizando cinco faixas, primeiro lançamento dos cantores pela gravadora chega com duas inéditas e três canções de sucesso

Recém chegada à Som Livre, a dupla sertaneja formada pelos amigos João Bosco & Gabriel apresenta nesta sexta-feira (03) a terceira e última parte de seu projeto de sucesso “Cola Aqui”. Primeiro lançamento dos cantores pela gravadora, o EP “Cola Aqui Pt. 3” totaliza cinco faixas, das quais duas são novidades no repertório e três canções de sucesso. A música de trabalho, por sua vez, é a inédita “Noiva Errada”, que conta ainda com um clipe no YouTube, disponibilizado no canal oficial da dupla na mesma data – assista aqui.

A romântica faixa-foco canta um desencontro amoroso, na qual o eu lírico entende que está casando com a mulher errada no momento da cerimônia matrimonial. Com melodia animada e trechos como “A banda já tá contratada / E o melhor buffet dessa cidade / Mas quando cê chegou na porta eu senti o baque / Tapete vermelho igreja lotada / Casamento certo com a noiva errada / A noiva certa era pra ser você”, a canção tem tudo para gerar identificação no público e animar os fãs do gênero musical.

Completam o EP a outra inédita “Coração Se Livrou”, além dos hits “Solteirando”, “Alô Ex-Amor” e “Assume a Gente”, esta última com participação de Diego e Victor Hugo e que está atualmente em 45º no Top 200 do Spotify Brasil.

Amigos de longa data e vindos de suas respectivas carreiras solo no mercado fonográfico gospel, foi em 2018 que João Bosco e Gabriel decidiram se unir para apostar no ritmo mais escutado do país. Já com três álbuns na trajetória da dupla, além dos dois primeiros EPs do projeto “Cola Aqui”, os cantores se mostram animados com a nova fase da trajetória profissional.

“Vamos fechar o ciclo de lançamentos deste trabalho incrível que fizemos com muito carinho e tivemos uma resposta surpreendente do público” dizem João Bosco & Gabriel sobre as expectativas para o lançamento do EP “Cola Aqui Pt. 3” e próximos passos da carreira.