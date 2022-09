Dr. Sidney Colares fala sobre procedimentos dos famosos

Harmonização orofacial é uma das mais procuradas entre as celebridades

Com o avanço e crescimento da harmonização orofacial, ficar com o nariz do jeito que lhe agrada já não é algo impossível, mas é necessário ter muito cuidado ao escolher o tipo de intervenção que quer se fazer na face, mesmo que seja temporária, por isso, é de suma importância escolher profissionais capacitados. O Dr. Sidney Colares é cirurgião dentista, especialista em patologia bucal, ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e harmonização facial cirúrgica, o expert veio diferenciar as técnicas de rinomodelação para você saber qual é a mais adequada para o seu caso.

A rinomodelação convencional é feita com ácido hialurônico, cujo o mesmo é absorvível pelo nosso próprio organismo, acontece que para quem busca resultados com durabilidade, não é a melhor opção, pois, com passar dos meses pode perder o efeito que você tanto gostou do procedimento. “A rinomodelação ‘normal’ é uma excelente opção para quem busca um resultado imediato mais com a consciência de que aquele efeito vai passar, por conta do produto ser absorvido pelo organismo, é uma boa opção para quem busca por correções pontuais e individualizadas e que terá um tempo de correção muito restrita que pode haver uma variação entre 10 meses a 1 ano”, explica.

Já na rinomodelação estruturada é feito o tratamento das estruturas cartilaginosas do nariz, sem atrapalhar a parte funcional, ou seja, os resultados são definitivos e é possível corrigir ‘problemas’ queixados pelos pacientes. “Com a rinomodelação estruturada, eu consigo de fato trabalhar em cima da queixa do meu paciente de forma mais objetiva, sem intervir na parte respiratória, consigo resolver casos com a giba nasal mais alta, que nada mais é que aquele osso mais alto no nariz, uma ponta de nariz que é mais grossa, é possível afinar, um nariz com a ponta caída, é possível levantá-lo de forma definitiva. O procedimento é indicado que seja feito com profissional da área e que de preferência seja expert na área cirúrgica, pois, envolve estruturação das cartilagens, é um procedimento extremamente seguro no ponto de vista de riscos,mas tal fato, não se exclui a anamnese, pois, através da mesma será feito um planejamento que trará um resultado de excelente para o paciente”, esclarece o especialista.

É de suma importância ressaltar que, a rinomodelação estruturada é um procedimento totalmente voltado a área estética, para casos de funcionalidade nasal, é necessário buscar profissionais que façam uma septoplastia ou buscar ajuda com otorrinolaringologista.

A rinomodelação estruturada é indicada para pacientes com idade igual ou superior a 18 anos. “É super importante falarmos sobre a maturação óssea e cartilaginosa dos pacientes, que se tem aos 18 anos de idade e também é bom salientar que a rinomodelação estruturada também deve ser indicada pelo profissional após uma consulta prévia. Tudo tem sua individualidade, o que é indicado para um, pode não ser para o outro”, finalizou Dr Sidney.