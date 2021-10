DJ Pedro Borges se torna um fenômeno na web com o ‘Aquecimento do Pedro Borges’

O single dançante já é um dos mais baixados nas plataformas digitais

Com duas turnês pelos Estados Unidos, o DJ multifacetado de goiania, Pedro Borges, vem conquistando um grande do espaço no cenário musical. Após lançar a música que já vem se tornando hit “Aquecimento do Pedro Borges”, o também produtor está colhendo frutos de seu público cativo da internet. O remix está entre alguns que vem agradando aqueles que buscam algo envolvente para mexer o corpo.

Em sua música autoral, ele contou com a participação do meu amigo DJ Lucca Savi de Miami, e já tem projetos com artistas brasileiros.

Sobre seu momento na música, o DJ declara: “ Estou focado em músicas voltadas para o cotidiano do povo, e sempre com uma pegada dançante e envolvente, é isso que eu gosto de fazer, poder criar e levar felicidade, claro com muita energia positiva para o público que me acompanha”, conclui Pedro Borges.