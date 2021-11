Dilsinho e Péricles lançam parceria inédita com “90 dias”

A união de dois dos maiores pagodeiros do Brasil resultou em uma música romântica que será divulgada nesta quinta (18)

Na noite desta quinta-feira (18), dois dos mais famosos nomes do pagode no Brasil, Dilsinho e Péricles, lançaram o single “90 Dias” em todas as plataformas digitais. A faixa é parte do álbum “Garrafas e Bocas”, de Dilsinho. Na sexta-feira, às 11h, a música ganha um videoclipe no Youtube. A primeira parceria entre os cantores promete alcançar o topo das paradas e é um presente para os fãs do estilo.

“Eu queria mesmo te contar / Do beijo que eu dei e o que senti / Um gosto de batom e nada mais / Senti que ainda amo você”. Esse é um dos trechos da letra de “90 Dias”, que fala da dor causada pelo fim de um relacionamento e do quanto ele ainda ama a ex. Depois de tentar esquecê-la, de beijar outras mulheres e tentar saber notícias dela, ele declara que – depois de três meses – está enlouquecendo e não sabe mais ser feliz. A canção foi produzida pelo próprio Dilsinho junto de seus recorrentes parceiros Michel Fujiwara e US3.

“Gravar com o Péricles foi um sonho realizado. Ele é referência como pagodeiro, cantor, artista e ser humano. Admiro demais a carreira dele e a história que ele escreve dentro do segmento”, comemora Dilsinho. O dono do hit “Péssimo Negócio” ainda complementa: “Eu seria um pagodeiro frustrado se não tivesse cantado com ele!”.

Péricles, por sua vez, não poupa elogios para o single e para o novo trabalho do amigo: “Ela é linda e faz parte de um projeto grandioso e muito bonito que o Dilsinho está fazendo, ajudando bares que passaram por muitas dificuldades durante o período de isolamento”. Ele acrescenta: “O setor do entretenimento precisava dessa atenção.”

Dilsinho e Péricles. Foto: Dani Valverde

“Garrafas e Bocas” é o novo álbum de Dilsinho – o qual “90 Dias” integra. O projeto dividido em quatro partes já contou com participação da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano – na faixa “Mil Motivos” – e foi todo gravado em bares e botecos cariocas. Com essa ação, o pagodeiro deseja auxiliar esses estabelecimentos tão prejudicados pela pandemia e que fazem parte tanto de sua história quanto de sua carreira.

“Depois de mais de um ano sem fazer shows e sem gravar algo novo, eu queria encontrar alguma forma de dar sentido na minha vida e que pudesse fazer a diferença na vida de mais pessoas. Esse projeto é o mais importante da minha vida”, explica o cantor sobre o projeto “Garrafas e Bocas”.