Diego Faria e Melody gravam clipe de “Beijo Vicioso”

Single é uma releitura de “Baby One More Time” da norte-americana Britney Spears. Produção será lançada no fim do mês

O cantor sertanejo Diego Faria e a funkeira Mc Melody gravaram, no último dia 11, o clipe de “Beijo Vicioso”, releitura de “Baby One More Time” da norte-americana Britney Spears. A novidade chega nas plataformas de vídeo no final deste mês. Com direção geral de Edinho Meireles, Belinho e Bella Angel, e produção de Jotace Filmes, o clipe foi gravado na EMEF Machado de Assis, localizada em Francisco Morato-SP. O registro contou com bailarinos e influenciadores, como a professora de FitDance Taynah Smith e a apresentadora Ana Paula Minerato. “Gravar com a Melody foi incrível, ela é uma menina muito talentosa e tem uma energia muito boa. Tenho certeza de que ‘Beijo Vicioso’ vai ser a primeira parceria de muitas que vem aí”, disse Diego Faria. “O projeto vai ficar lindo, toda a produção e edição foram preparadas com muito carinho”, completou.