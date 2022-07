Deive Leonardo estreia “A Resposta” em Brasília

Turnê chega à Concha Acústica na sexta-feira (29)

Após jornada pelo mundo com a tour “O Melhor Dia da Minha Vida”, um dos maiores evangelistas do mundo está de volta a Brasília. Deive Leonardo apresenta sua nova turnê “A Resposta”, no dia 29 de julho, às 20h, na Concha Acústica.

Com uma mensagem inspiradora e de fé, Deive busca responder as maiores inquietações do ser humano e levar o conforto necessário para os momentos de dificuldade. Além disso, convida o público a viver uma nova experiência com Deus.

Com uma produção extraordinária, o espetáculo conduz o público a uma experiência única e emocionante, do começo até os últimos minutos.

Os números nas redes sociais concretizam o sucesso de Deive com o público. No Instagram, são mais de 11 milhões de seguidores. Em seu canal no YouTube, o número de inscritos ultrapassa a marca dos 7 milhões, gerando um engajamento de quase meio bilhão de visualizações. Além disso, é escritor dos livros: “O Deus que me faz chorar”; “Ser Diferente #Partiu”; “O amor mais louco da história”; “Coragem para recomeçar”; “Final da Tempestade” e “Devocional alegria do amanhecer”, todos best seller.

Apesar de ter nascido em um lar cristão, somente aos 19 anos, após um encontro especial com Deus, passou a se dedicar a ser um agente de transformação na vida das pessoas. Formado em Direito, chegou a trabalhar como vendedor e bancário, mas, sentiu que não era aquilo que o fazia feliz.

Nascido e criado em Joinville-SC, Deive é casado com Paula Martins e pai dos pequenos João Leonardo, Noah Leonardo e Serena.