De influencer a fono dos artistas: conheça a história de Vini Fono

Wesley Safadão, Tierry, Matheus Fernandes, Gabi Martins e Solange Almeida são seus clientes

Vinícius Araújo, de 26 anos, tem o profissionalismo, a competência e a simpatia como marcas de seu trabalho. Ele entrou no mundo das celebridades como influenciador, até ganhar destaque como fonoaudiólogo.

Atualmente vive em ponte aérea, atendendo artistas como: Tierry, Matheus Fernandes, Gabi Martins, Solange Almeida, Manú Bahtidão entre outros.

Vinícius conta que nunca imaginou ser fonoaudiólogo. “Eu sempre gostei muito do meio artístico, sempre fui envolvido em eventos desde criança, participava de tudo que tinha na minha escola, eu me via na Tv sempre fui uma criança muito comunicativa, e sempre gostei de música demais. Vim de uma família humilde, me criei no interior e fui bolsistas de programas do governo federal. Como na época os recursos eram poucos, tive que ir pra capital estudar, foi aí que tudo começou, fiz cursinho e consegui entrar com bolsa em uma faculdade particular. Quando eu comecei a cursar fonoaudiologia eu estava tentando me engajar no meio artístico, comecei sendo influenciador digital, passava o dia no shopping em busca de parcerias, que me ajudasse a me alavancar nessa área digital, conheci muita gente bacana que me abriram portas, suficientes para mostrar meu talento. Sempre fui muito envolvido com muitas produtoras de eventos em Belém que abriram muito as portas pra mim, e sempre fui fã de um grande artista: Wesley Safadão. Minha inserção nos eventos dele, me possibilitaram conhecer pessoas muito bacanas que já tinham um nome no mercado, até eu me tornar hoje o fonoaudiólogo mais conhecido no meio artístico”.

Para conhecer mais a história de Vinícius Araújo, a companhe nas redes sociais: @vinifono.