David Brazil vai inaugurar bar no Mercado Municipal de Niterói

“Muito feliz, torcendo para que dê tudo certo. E muito grato ao meu amigo e irmão Marcelo Viana, que está apostando muito nesse projeto”

O apresentador David Brazil assinou, nesta terça (10), o contrato que permite o uso do seu nome e sua imagem em um empreendimento no Mercado Municipal de Niterói, que será inaugurado em maio. O tão esperado Bar do David promete atrair famosos e abrilhantar ainda mais o espaço mais aguardado da cidade.

Ao lado do empresário Marcelo Viana, David Brazil diz que está bastante animado por colocar seu nome na história da cidade de Niterói.

Esse importante passo para o Mercado Municipal de Niterói foi comemorado por Marcelo Viana. “É um dia histórico. Muito especial mesmo. Será o primeiro mercado municipal a ter um bar com a marca do David Brazil, que dispensa comentários. Será um espaço incrível”, pontua o empresário.

Representante do Mercado Municipal, Rafaela Muniz diz que o espaço promete uma experiência única. “O David representa o carisma, a empatia e a alegria que queremos proporcionar aos nossos clientes”, explica.

Em fase final, o Mercado Municipal de Niterói, um dos mais completos da América Latina, possui área de 9,7 mil metros quadrados. O local abrigou, nas décadas de 1930 e 1976, o antigo Mercado Municipal da cidade e se tornou um depósito público, ficando desativado por quase 30 anos.