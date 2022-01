David Brazil participa do 61podcast em Brasília nesta quinta

A entrevista será exibida ao vivo no canal do YouTube do 61Podcast a partir das 20h

Uma das personalidades da mídia mais queridasdo país, David Brazil desembarca em Brasília para entrevista no 61Podcast nesta quinta 20, a partir das 20h no YouTube. Apresentado por Ronan Carlos e Leandro Hungria que são dois amigos que venceram a origem humilde e se tornaram personalidades de referência e sucesso. No 61podcast, no YouTube, recebem empresários, artistas e celebridades com histórias de sucesso e superação. Por lá, já passaram empresários que iniciaram sua carreira vendendo picolé e hoje tem 500 funcionários. O Podcast também recebeu celebridades polêmicas, como o Ator e cantor Theo Becker e Fabiana Escobar, a Bibi perigosa, da novela “A Força do Querer”.