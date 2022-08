Conheça Stanley Bittar, o empreendedor que está democratizando o transplante capilar no Brasil

O empreendedor morou 14 anos na Espanha e desenvolveu diversas técnicas na Europa, é dono de uma rede de franquias com 12 unidades espalhadas pelo Brasil

Não é segredo que a queda de cabelo afeta a autoestima tanto de homens quanto de mulheres, provocando ansiedade e insatisfação com a autoimagem. A questão capilar vai muito além da estética, pois impacta na qualidade de vida das pessoas. Por isso, torna-se cada vez mais frequente a procura por tratamentos que ofereçam bons resultados e que sejam duradouros. O transplante capilar tornou-se um potente aliado no tratamento da calvície avançada, ou quando a terapia realizada com medicamentos já não oferece mais um resultado satisfatório. No entanto, são os preços altos que impossibilitam a maioria dos pacientes a seguirem com as diversas fases do tratamento que cheguem ao resultado desejado.

Mas o médico e empreendedor Stanley Bittar de Almeida, fundador da maior rede de clínicas de transplante e terapia capilar do Brasil, a Stanley’s Hair, quer democratizar o acesso ao procedimento e à terapia capilar, colocando o serviço ao alcance de todos. “Meu objetivo é levar o acesso ao tratamento a maioria da população interessada, não apenas a um nicho de mercado como é comum hoje, acessível apenas à classe A. Quero atingir todo tipo de público que busca resgatar sua autoestima com a volta dos cabelos”, afirma.

Segundo Bittar, o valor médio investido no processo completo de tratamento capilar hoje no Brasil gira em torno de R$ 50 mil, tornando-se inviável para muitos homens e mulheres. “Como nosso projeto de democratização vamos fazer com que esse valor caia para R$ 15 mil, com condições facilitadas e seguras de pagamento, além de busca por parcerias financeiras. Isso porque estamos investindo em marketing e instalações de unidades clínicas e capacitação de profissionais, o que além de reduzir os custos, vai ampliar o acesso”, exemplifica. “Iremos oferecer um tratamento diferenciado, com o que há de mais moderno em técnicas capilares, dotado de uma estrutura de muita qualidade e a um preço acessível, acompanhando todas as etapas do tratamento e um atendimento de qualidade”, assegura o médico empreendedor.

Bittar afirma que é comum as pessoas buscarem tratamento fora no Brasil, como na Turquia, devido ao custo baixo do procedimento. Entretanto, apesar dos preços atraentes, o paciente não consegue seguir com o acompanhamento do pós-operatório. “Aí entra a questão do ônus, pois o paciente precisa gastar tempo, se ausentar das suas atividades profissionais”, alega.

O CEO da franquia, que morou 14 anos na Espanha e desenvolveu diversas técnicas na Europa, é dono de uma rede de franquias com 12 unidades espalhadas pelo Brasil, com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Até o final do ano a previsão é chegar a 33 unidades. “Com a implementação de clínicas instaladas em cada uma das capitais brasileiras, proporcionamos maior segurança ao paciente, que estará próximo do seu médico”, justifica Bittar.

As clínicas prometem o que há de mais moderno em terapias capilares no Brasil, com procedimentos como: mesoterapia ou intradermoterapia, técnica que consiste na aplicação de medicamentos sob a pele para diminuir a calvície e estimular o crescimento e fortalecimento de fios; soroterapia técnica, que visa repor sais minerais, vitaminas e aminoácidos que estão em falta no corpo do paciente, para garantir mais disposição e saúde. Além do transplante capilar- FUE (Follicular Unit Extraction), feito com o método exclusivo da Stanley’s Hair, o VHD (Very High Density), indicado tanto para homens quanto para mulheres.