Conheça Robson Alves, o pintor de muros que virou multi empresário

Mais de 10 milhões de brasileiros foram atingidos pelo desemprego no Brasil em 2015, que foi o pior resultado da época desde 2004. Robson Alves estava no meio dos 10 milhões de brasileiros desempregados em 2015.

Robson Alves, morador da comunidade Passos das Pedras, na zona norte de Porto Alegre-RS, desempregado, com esposa e suas 2 filhas em casa, foi pintar muros por R$ 50,00 para comprar alimento para sua família.

O trabalho como pintor não custeava todas as despesas da casa. A geladeira vazia, as contas atrasadas e o vício em cigarro, deixavam a situação ainda mais complicada para Robson Alves e sua esposa Patrícia Alves.

Após o trabalho cansativo de pintor, Robson com a intenção de mudar a história de sua família, começou a procurar uma nova fonte de renda para sustentar a sua família. Começou a pesquisar na internet sobre o assunto e encontrou um anúncio sobre marketing digital.

Robson se interessou e partiu para os estudos que só poderiam ser feitos após o trabalho de pintor. Chegando do trabalho de noite, ele estudava até as 4 horas da manhã sobre o mercado digital.

Após alguns meses, Robson e Patrícia fizeram o saque das suas primeiras comissões do trabalho na internet que resultou em R$ 1.500. Foram correndo para o supermercado e lotaram o carrinho de compras que não faziam a muito tempos, diz Robson.

Com o decorrer do tempo, Robson começou a se especializar no mercado digital, se mudou para Europa com sua família e foram empreender na internet. Robson e Patrícia criaram o primeiro curso ensinando as pessoas a emigrarem para Portugal com o nome “Morar Em Portugal”. Ensinaram várias pessoas ao redor do mundo sobre como ir para Portugal e como estabelecer uma vida no país europeu.

Após esse curso, criaram o Curso Chora ou Vende Lenço, o treinamento presencial Método Destrava e contam com mais de 50 mil alunos ao redor do mundo e 3 milhões de euros faturados somente na internet.

Com empresas na área de cosméticos em Portugal, a Império da Beleza, o empreendimento na Turquia, na parte estética, desde cirurgia plástica feminina, até implante capilar masculino e estética odontológica, Robson Alves e sua família mudaram de vida completamente.

Após 7 anos de muito trabalho duro, Robson é mentor de mais de 50 mil alunos, e está com planos de impactar muitos países da Europa, África, América Central e principalmente o Brasil.