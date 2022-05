Conheça o grupo Emovy Trip, o trio que promete revolucionar o R&B

Trazendo uma sonoridade não tão comum no Brasil, eles unem diversos ritmos aqui já conhecidos

Criado por artistas de São Paulo, em abril de 2020, Kefel Mc, Carone e Luky J, se encontraram para hoje fazer parte de um propósito único: a Emovy Trip. Sempre esteve no imaginário de cada um deles a ideia do R&b (Ritmo e Blues), que visa grandes feitos no cenário nacional, com instrumentais cheios de ambiência e as construções vocais cheias de melodias, eles trazem influências como Tory Lanez, Brison Tiller, Eric Bellinger, Usher e muito mais, que são percebidas dentre seus últimos lançamentos.

“É muito marcante como nos conhecemos e como formamos esse grupo. Conheci o Luky J voltando do trabalho e o Kefel me chamou para um feat por insistência de um produtor, então em um clipe solo meu chamei os dois para participarem onde se conheceram e dali se criou uma grande amizade. Vivências de estúdio uniram os propósitos em um, construir o R&b forte no nosso país e fazer música que toque as pessoas.” comenta Carone.

Somando números únicos, o lançamento da canção “Robozão” atingiu mais de 30 mil views no Youtube, seguido de “Brilho” com mais de 12 mil visualizações. A estética tanto de clipes quanto em musicalidade tem chamado muita atenção por sua total originalidade.

Com a última faixa lançada “Gisele Bitch”, o lançamento chegou ao público na última quinta-feira, 05, e já soma números expressivos nas plataformas digitais, “O processo de criação se iniciou no estúdio quando ouvimos um beat, de início não estávamos encaixando com pequeno refrão que tínhamos construído até que mudados aleatoriamente para outro a qual já tinha feito a muito tempo, então foi quando cantei em cima da batida e faltava um único verso, foi assim que veio a ideia do Carone do nome “Giseli Bitch.” afirma Luky J, com a letra cativante, traz ao público uma identificação, esta canção faz parte de uma trilogia de videoclipes que foi construída anteriormente por “Mahogany” e “Megazord”, os últimos lançamentos do grupo. “Gisele Bitch encerra o que pra nós é um marco, de evolução, superação e foco, eu realmente espero que as pessoas ao ver não só Gisele, mais sim a Trilogia tenham o prazer de ouvir e vê e sentir a energia que fizemos todo esse projeto. Me sinto muito feliz por estar finalizando isso, e que minha expectativa será alcançada no término de tudo isso.”, finaliza Kefel Mc. “Para conferir mais novidades do grupo, acesse Youtube.com/EmovyTrip e aproveite!