Conheça Leonardo Caldi, o assessor de grandes celebridades

João Gomes, Dilsinho, Naiara Azevedo e Arthur Aguiar são apenas alguns de seus clientes

Sempre buscando as melhores estratégias para levar aos seus artistas e oferecendo informações relevantes à imprensa e ao público, Leonardo Caldi é um dos nomes mais procurados pelo meio artístico. Léo Caldi lançou na mídia Munhoz e Mariano, Maria Cecília e Rodolfo, entre outros.

A vida agitada do assessor teve início quando Léo passou a acompanhar sua mãe com a dupla Zezé Di Camargo e Luciano. Sempre vivendo no meio artístico, passou a gostar da profissão e se especializar ainda mais. “Com 15 anos comecei a fazer clipagem e auxílio em alguns projetos para Zezé Di Camargo e Luciano e Wanessa Camargo… os anos passaram e acabei sendo referência para empresários. No início do sertanejo universitário, fui criando vínculo com eles e cada vez mais me profissionalizando no mundo da assessoria”, comenta Leonardo.

Dominando o sertanejo, o profissional soma trabalhos com grandes artistas do meio musical, como Marcos e Belutti, Fernando e Sorocaba, Israel e Rodolffo, Naiara Azevedo e muito mais. Também já transitou pelo pagode, com Dilsinho, Menos é Mais e Di Propósito, bem como outros ritmos, como João Gomes, Tarcisio do Acordeon, Vitor Fernandes e Marcynho Sensação no piseiro e Mc Don Juan no funk.

Estando lado a lado de famosos, Leo segue fazendo analogia ao termo ‘DNA’. A Caldi Comunicação, empresa da qual é sócio com a mãe, Arleyde Caldi, armazena a informação de quem tão bem entende o mercado da comunicação e seus relacionamentos com a entrada do dinamismo, sagacidade e novos negócios. . Mãe e filho ampliaram a agência com o trabalho a outros gêneros musicais, atendimentos a marcas, grandes empresas, espetáculo, empresariamento artístico, publicidade e muito mais.

“É um dom e uma dedicação para envolver de modo geral no meio artístico, não é fácil, é um meio em que você tem sempre que estar atualizado, temos que ter uma malícia e cautela para lidar e ser extremamente centrado, realizar o trabalho em 360º é a grande sacada do escritório” afirma o assessor.

Leonardo Caldi vem ganhando cada vez mais credibilidade. No final de 2021, com a divulgação dos cinco artistas mais ouvidos do Spotify, quatro eram seus clientes clientes. “Diego e Victor Hugo, João Gomes, Matheus Fernandes e Luan Santana.”, conta. Hoje, Leo possui um casting que abrange artistas de todos os segmentos.

