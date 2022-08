Conheça Jonny da Silva, o influenciador catarinense que está bombando na internet

Jonny é sócio de uma das casas de show mais badaladas da Grande Florianópolis, o Hangar 198

O digital influencer catarinense Jonny da Silva está bombando nas redes sociais ao aparecer ao lado de famosos como Hungria, Projota, Suel, Grupo Revelação, entre outros. Tudo isso porque ele é sócio de uma das casas de show mais badaladas da Grande Florianópolis, o Hangar 198.

Todo fim de semana Jonny dá uma pausa nos outros empreendimentos e vai lá dar uma conferida em quem está cantando no palco do local. E claro, sempre tem um momento para aqueles cliques especiais.

Óbvio que seus mais de 100 mil fãs adoram! Todo mundo comenta os stories de viagem e com famosos que Jonny compartilha. Ele, que é empresário do ramo de tecnologia, precisa sempre dar uma espairecida no dia a dia corrido das empresas. Por isso, se tornou sócio do Hangar para poder ter algo especial em que investir e também poder se divertir.

Jonny também adora viajar, seja a trabalho ou a passeio. Ele sempre aproveita para conhecer novas pessoas que lhe tragam boas energias e que, quem sabe, possam futuramente fechar algum negócio. E ainda faz questão de dividir momentos das viagens com seus seguidores no Instagram.

Jonny diz que suas maiores inspirações foram aqueles que duvidaram dele no passado e hoje assistem seu sucesso e seu sorriso no rosto.