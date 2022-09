Conheça Eduardo Müller, o barbeiro dos famosos

Da garagem da sua casa para o mundo, o profissional faz sucesso no mundo da beleza

Iniciando a carreira profissional aos 15 anos, Eduardo Muller, hoje com mais que o dobro dessa idade, começou a cortar cabelos mais por uma necessidade emergencial de condições financeiras.

“Enquanto muitos conhecidos meus, na mesma precariedade financeira, acabavam encontrando ‘saídas’ num caminho de crimes, ou outros que não davam muito certo, eu acreditava que através da pobreza Deus me apresentaria um instrumento melhor que poderia mudar minha vida”, conta Muller.

De corte em corte, profissional ou não, diante da necessidade de colocar comida na mesa e arcar com as outras despesas da casa, Eduardo foi se destacando com a qualidade de seu serviço. “Cortando um cabelo aqui, sendo indicado por um amigo ali, meu trabalho começou a ganhar certa repercussão de boca em boca e hoje eu tenho uma reputação que devo muito a Deus e aos meus amigos”, revela Eduardo Muller, hoje, mundialmente conhecido como o Barbeiro das Celebridades.

Criado na Zona Sul de São Paulo, Eduardo Vaz Muller, mais conhecido como Eduardo Muller estudou numa das maiores escolas de cabelo do mundo, a Toni & Guy e Vidal Sasson em Londres; a Siero Academi em Madri e a Pivot Point em Buenos Aires. “Hoje tenho um trabalho que me permite viajar pelos 4 cantos do mundo, me permite também ajudar muitas pessoas através de meus cursos técnicos e de minhas mentorias, garanto meu pão de cada dia e também tenho o privilégio de conhecer pessoas incríveis por onde passo”, relata Muller.

O Barbeiro dos Famosos reúne quase 600 mil seguidores no Instagram; possui um canal no YouTube com mais de 150 mil inscritos e tem mais de 100 mil curtidas no Facebook. Atualmente possui uma barbearia no CT do Time do Corinthians, já foi convidado para cuidar dos jogadores da Seleção Brasileira. Viaja o mundo aplicando cursos, treinamentos e também possui mentoria online sobre beleza masculina. Todo seu sucesso e conquista baseia-se em três importantes palavras: “Determinação – Estudo e Persistência. Um barbeiro que começou do zero cortando cabelo na simplicidade da garagem de sua casa no valor de R$3,00 e que hoje, pelo poder da persistência e entrega,conseguiu vencer na vida e conquistar admiradores no Brasil, na Europa aonde moro atualmente e no mundo todo”, conclui emocionado, Eduardo Muller.