Conheça Davi Perez, sobrinho de Carla Perez que vem roubando a cena no mundo da moda

A apresentadora e dançarina Carla Perez tem mais um membro da família fazendo sucesso no mundo artístico. Trata-se de seu sobrinho Davi Perez, filho do seu irmão mais novo Júnior Perez. O jovem de 14 anos, que estava na base do Esporte Clube Vitória, abriu mão desse sonho para ir atrás de outros objetivos.

Com um sorriso contagiante, o gato baiano vem chamando a atenção de algumas marcas e já vem realizando alguns trabalhos.