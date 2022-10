Conheça Boca de 09, gamer que caiu nas graças de Neymar

Vinicius Oliveira Santos, mais conhecido na internet como Boca de 09, conquistou fama nas redes sociais após viralizar com um simples vídeo culinário

Vinicius Oliveira Santos, mais conhecido na internet como Boca de 09, conquistou fama nas redes sociais após viralizar com um simples vídeo culinário. O adolescente, hoje com 14 anos, soube aproveitar a oportunidade e uniu a projeção que ganhou on-line com sua paixão, o Free Fire. Em pouco tempo começou a conquistar cada vez mais espaço no universo dos jogos on-line e seus então ídolos se tornaram amigos pessoais, entre eles, Nobru e Jon Vlogs.

Ele, que morava em uma favela de Salvador com a mãe, logo conseguiu proporcionar um conforto financeiro para a família com sua renda como influenciador e gamer e logo se mudou para São Paulo. Atualmente vivendo a melhor fase de sua carreira, Boca de 09 já jogou com gigantes como Coringa, um dos maiores nomes dos jogos on-line, e até caiu nas graças de Neymar, tendo arrancado boas risadas do craque nas lives jogando Free Fire.

“Minha visibilidade na internet veio através do Free Fire. Tenho só 14 anos, mas já conquistei muita coisa com meu trabalho na internet. Consigo ajudar minha família, já fui em jogo da Seleção Brasileira no Rio de Janeiro de jatinho, já pulei de paraquedas e consigo me divertir. Conheci pessoalmente alguns dos meus maiores ídolos, virei amigo de alguns deles e sou muito grato por tudo que a minha carreira no Free Fire tem me proporcionado”, comenta o influenciador.

No Instagram, Boca de 09 coleciona 5,8 milhões de seguidores e dá um grande destaque à foto que tirou ao lado de Neymar, de quem é muito fã e tem como inspiração. Por lá, também é possível ver alguns registros dele ao lado de Jon Vlogs, influenciador que virou seu amigo e parceiro de trabalho. Além de influencer, o adolescente ainda é comentarista da Copa Nobru de Free Fire.