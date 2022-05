Comunicadora oficial da primeira festa pecuária indoor do Brasil, Your Comunicação se destaca entre as agências do país

Comprovando crescimento acelerado dos últimos dois anos, empresa de Diego de Paula coordena a comunicação do Stars Team Roping 2022, grande evento sertanejo que conta com apoio do Governo de Goiás

Shows, provas de laço e mais de 300 mil reais em prêmios em três dias de festejos indoor. Com data marcada de 05 a 07 de maio, o Stars Team Roping acontece no Goiânia Arena com a promessa de atrair fãs do kit bota-fivela-chapéu e se estabelecer como um dos grandes eventos culturais do país. Para celebrar e divulgar o orgulho festeiro das terras goianas, conta com o trabalho de Diego de Paula e toda a equipe da Your Comunicação, agência que, assim como a proposta do evento, vem se projetando de Goiás para o Brasil.